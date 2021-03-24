На Сахалине построят крупнейшую ветроэлектростанцию в ДФО

Крупнейшую на Дальнем Востоке ветроэлектростанцию мощностью 67,2 МВт собираются построить в Углегорском районе Сахалинской области. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, проект ветропарка уже одобрил губернатор Валерий Лимаренко.

- Мы держим курс на "Чистые острова", боремся за экологию Сахалина и Курил, за чистый воздух. Развитие альтернативной энергетики означает снижение вредных выбросов в атмосферу. Экологически чистый регион привлекательнее для инвесторов, комфортнее для жизни. Но самое главное - это здоровье людей, - заявил Лимаренко.

Проект реализует ООО "Восточная горнорудная компания" - крупнейшее угледобывающее предприятие области. Новый энергообъект, который будет включать 16 ветротурбин на участках с высоким потенциалом ветра, позволит обеспечить большую часть потребностей по электроснабжению основных производственных мощностей компании.

Ветропарк должен заработать уже в 2023 году. Он станет частью всероссийского климатического эксперимента и позволит достичь углеродной нейтральности островного региона.

Проект оценивается в 8,5 миллиарда рублей. Строить энергообъект планируют на средства ВГК с привлечением федеральных субсидий.