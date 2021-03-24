Президент РАН высоко оценил научно-технологические точки роста Якутии

Президент Российской Академии наук Александр Сергеев дал высокую оценку научному и технологическому потенциалу Якутии, а также отметил наиболее перспективные направления фундаментальных и прикладных исследований в регионе.

В своем выступлении на прошедшем в Якутске форуме "Университеты и развитие геостратегических территорий России" - первом крупном событии Года науки и технологий в стране - президент РАН выделил глобальные направления, где якутские ученые могут обеспечить прорывное развитие. Это минерально-сырьевые ресурсы, изучение и использование холода, а также социально-демографический потенциал Якутии. Он отметил, что современные методы в освоении месторождений в регионе уже используются.

- А холод - это уникальное богатство Якутии. Сейчас очень многие технологии, будь то материалы или живые системы, связаны с испытаниями в экстремальных условиях, - подчеркнул Александр Сергеев.

По его словам, особого внимания достойны также качество жизни, которое предоставляет республика для самореализации человека в суровых условиях. Оценивая демографические показатели, он отметил:

- Я удивлен тем, что они здесь растут очень приличными темпами. В этом плане Якутия - тоже очень интересный регион.

Во время пребывания в Якутии Александр Сергеев ознакомился с деятельностью Института мерзлотоведения и Института геологии алмаза и благородных металлов СО РАН, Якутского научного центра комплексных медицинских проблем и других научных учреждений. Он побывал в Тикси, где посетил Полярную геокосмофизическую обсерваторию Института космофизических исследований и аэрономии им. Ю.Г. Шафера СО РАН и принял участие в круглом столе "Климатический испытательный полигон в Арктике и развитие альтернативной энергетики".

Александр Сергеев отметил высокий уровень исследований ученых Северо-Восточного федерального университета.

- Тот факт, что в одной из лабораторий Арктического научного центра СВФУ удалось на генетическом уровне выделить мутацию, ответственную за генетическую наследственную болезнь, которая представлена в Якутии больше, чем в остальном мире, - это достижение самого высокого уровня, - заявил руководитель РАН.

Якутия является сырьевым регионом, однако местные власти делают ставку на науку и технологии. Республика стала инициатором комплексного исследования всех сфер жизни на Севере, и оно сейчас проводится на огромной территории площадью три миллиона квадратных километров. Ученые, нередко в сотрудничестве с бизнесом, работают и над конкретными высокотехнологичными проектами во многих отраслях и сферах.

В прошлом году в республике была принята концептуально новая госпрограмма научно-технологического развития, рассчитанная до 2025 года. На ее реализацию будет направлено более миллиарда рублей. Ключевой особенностью госпрограммы является формирование интегративного комплекса "Образование - Наука - Технологии - Инновации". А системообразующим проектом стал Научно-образовательный центр "Север", который объединит потенциал Якутии, а также Чукотки, Камчатки, Сахалинской и Магаданской областей.

- Научно-образовательная среда Якутии полностью отвечает уровню этих проектов. У нас развита фундаментальная наука в лице двадцать одной научной школы мирового уровня и мощная академическая, представленная Северо-Восточным федеральным университетом, - отметил глава республики Айсен Николаев.

Говоря о потенциале региона, президент РАН подчеркнул:

- Конкурентное будущее нашей страны однозначно должно формироваться через научно-технологическое развитие, через развитие научно-технологических форпостов. Одним из них точно может стать Якутия.

Он особо отметил, что в развитии науки заинтересовано руководство республики.

- Глава Якутии реально работает над тем, чтобы у республики было научно-технологическое развитие. Он понимает, что только на базе науки и технологии республика может развиваться. Это мое главное впечатление, что власть Якутии заинтересована в контакте с наукой. Если наука и власть будут работать вместе, тогда все получится, - резюмировал Александр Сергеев.