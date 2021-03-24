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Рубрика: Экономика

Переправили бюджеты

Хуснуллин рассказал о постройке моста через Лену в Якутии
Текст: Марина Трубилина
Российская газета - Столичный выпуск № 63(8414)
Проект строительства моста через реку Лена в Якутии будет наполовину профинансирован государством. Об этом рассказал журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин во время своей поездки на космодром Восточный.

Помимо государственных средств возведение моста будет идти на средства региона и концессионера, передает слова Хуснуллина РИА Новости. Источники финансирования проекта и технические решения обсуждались на встрече вице-премьера с главой Якутии Айсеном Николаевым. Точная стоимость моста станет известна после окончания экспертизы - примерно через месяц. Мост через Лену, разговоры о строительстве которого идут с 1980-х годов, свяжет Восточную Сибирь с портами Охотского моря и обеспечит транспортное сообщение между берегами реки в том числе в период межсезонья.

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Кроме того, Марат Хуснуллин, глава минстроя Ирек Файзуллин и гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин осмотрели строительство космодрома Восточный. "Я попросил пересмотреть еще раз техническое задание с точки зрения удешевления проекта и его упрощения без потери качества и без потери в сроках", - рассказал Хуснуллин. Документация точно будет корректироваться, подчеркнул он. "Мы много за прошлый год внесли изменений, которые позволяют упростить и удешевить решения", - сказал он.

Также будет составлен обновленный план действий по строительству космодрома. Что конкретно будет включать третья очередь строительства, станет ясно после обсуждения у президента, рассказал вице-премьер. При этом в третьей очереди есть объекты, которые точно будут построены, поскольку без них не будут работать объекты второй очереди. Решено было составить подробную "дорожную карту" решения всех проблем - как строительных, так и организационных. Совещания по строительству космодрома будут проходить раз в неделю в штабном режиме.

Сейчас на стройке есть проблемы с рабочей силой, отметил вице-премьер. "Людей пока не хватает. Мы договорились, что количество людей будет увеличено", - рассказал Хуснуллин. Около 600 рабочих на данный момент находятся на карантине в Благовещенске.

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