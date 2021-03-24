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Рубрика: Власть

Ситуацию с паводками помогут отслеживать иностранные спутники

Текст: Тимофей Борисов
Фото: МЧС РФ по Красноярскому краю/РИА Новости Фото: МЧС РФ по Красноярскому краю/РИА Новости
Фото: МЧС РФ по Красноярскому краю/РИА Новости

10 апреля МЧС России задействует Международную хартию по космосу. Это позволит спасателям и аналитикам МЧС получать более полную информацию дополнительно с 50 спутников. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил 24 марта заместитель главы МЧС России Виктор Яцуценко.

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Отечественная спутниковая группировка усилится работой иностранных аппаратов. Россия, так же как и все другие страны, задействует хартию в экстренных случаях. Нам понадобилась эта мера в связи с ожиданием бурного и сложного половодья.

Иностранные спутники пролетают над территорией России в другие временные промежутки, нежели наши отечественные. Они помогут чаще обновлять "картинку" и видеть развитие паводковой ситуации в лучшей динамике.

"Эти снимки мы будем использовать для того, чтобы своевременно реагировать на угрозы паводков. Совместно с Роскосмосом у нас работает 6 станций приема и обработки космической информации - во Владивостоке, Дудинке, Красноярске, Вологде, Мурманске и Москве", - сообщил замминистра.

Это будет хорошей помощью к уже существующим возможностям отечественного мониторинга. По словам Виктора Яцуценко, в Якутске уже развернут мобильный приемо-передающий комплекс дистанционного зондирования.

"Он уже использовался в прошлом году и эффективно зарекомендовал себя. Данные космического мониторинга были применены при ЧС в Норильске, вызванного разливом нефтепродуктов. В работу он будет запущен с 10 апреля, что позволит контролировать ситуацию с паводками на севере страны", - пояснил Яцуценко.

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