В ЕАО осужден водитель, насмерть сбивший подростка

В ЕАО состоялся суд над водителем, который насмерть сбил пешехода, будучи в состоянии алкогольного опьянения. Он признан виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности гибель человека.

3 ноября 2020 года 26-летний пьяный мужчина двигался на легковом автомобиле по одной из улиц села Найфельд Биробиджанского района. В какой-то момент он выкатился за пределы проезжей части и наехал на девушку 2004 года рождения. От полученных травм та скончалась на месте. После совершения ДТП водитель скрылся, но его быстро нашли и завели уголовное дело.

"Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 6,5 лет лишения с свободы с отбыванием в колонии-поселении", - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО.