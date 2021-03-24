В каких регионах чаще выдают "Дальневосточную ипотеку"

Более 17 тысяч семей воспользовались программой "Дальневосточной ипотеки". Общая сумма кредитов, выданных с момента запуска программы в декабре 2019 года, превысила 63,5 млрд рублей, сообщает Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике.

Лидерами по количеству выданных кредитов стали Приморский край (5037 кредитов на 19,9 млрд руб.), Якутия (3713 кредитов на 14,5 млрд руб), Хабаровский край (2449 кредитов на 9,1 млрд руб.). За ними следуют Бурятия (1812 договоров на 4,2 млрд), Амурская область (1646 договоров на 5,6 млрд), Забайкальский край (1077 договоров на 3,1 млрд) и Сахалинская область (1022 договора на 4,7 млрд руб.).

На четыре региона - Приморский, Хабаровский край, Якутию и Бурятию - приходится 74,3% от общего количества заключенных договоров.

861 кредит выдали банки для индивидуального жилищного строительства по программе на общую сумму 3,1 млрд руб. Средняя сумма кредита на ИЖС по всем регионам Дальнего Востока составляет 3,66 млн рублей.

Кредиты по программе "Дальневосточная ипотека" предоставляются молодым семьям, в которых супругам не более 35 лет, неполным семьям с несовершеннолетними детьми, и без ограничений по возрасту участникам программы "Дальневосточный гектар" и гражданам, переехавшим на Дальний Восток в рамках региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов. При оформлении кредита на индивидуальное жилищное строительство в залог можно оставить недвижимость в любом регионе страны. Кредит с первоначальным взносом от 15% можно оформить под 2% на срок до 20 лет. При этом ряд банков предлагают ставки еще ниже - от 0,9%.