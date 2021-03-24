Биограф первого космонавта, краевед Владислав Кац выяснил новые факты о человеке, запечатленном на нескольких фотоснимках рядом с Юрием Гагариным после его приземления.

Юрия Гагарина с большим трудом удалось провести через толпу местных жителей, которые сбежались, чтобы увидеть и поприветствовать первого в мире космонавта. Фото из книги Владислава Каца «Именно с Саратовом…» Фото: из архива Владислава Каца

Особая миссия

По возвращении на Землю 12 апреля 1961 года Юрий Алексеевич Гагарин провел несколько сумбурных часов в окружении незнакомых людей. Почти сразу после встречи с местными колхозными механизаторами он попал в гости к воинам-ракетчикам войск ПВО. От них его перебросили на вертолете на аэродром дальней авиации в Энгельсе. Спустя некоторое время перевезли в филиал ГНИИ ВВС имени Чкалова в Самаре.

Можно считать огромной удачей для истории, что в воинских частях Гагарина фотографировали местные фотолюбители, а несколько позже подоспели кинооператоры Рафиков и Веселов.

На нескольких фотоснимках, сделанных в тот день, рядом с космонавтом зафиксирован здоровенный мужчина, в шляпе и дубленке. Гагарин рядом с ним выглядит невысоким худощавым пареньком. В гарнизоне летного городка в Энгельсе люди быстро смекнули, что космонавта опекает сотрудник госбезопасности, специально с этой целью прилетевший из Москвы.

Опознать "телохранителя" помог первый руководитель Центра подготовки космонавтов генерал-майор Евгений Карпов. Вот что он написал в ответ на мою просьбу:

"По правую руку от Гагарина генерал-полковник авиации Филипп Александрович Агальцов, в ту пору он был заместителем главнокомандующего ВВС по боевой подготовке. По левую руку (в шляпе) - один из инженеров-разработчиков скафандра космонавта Ота Митхрабанович Бахрамов. Скафандр изготавливался на заводе "Звезда" Минавиапрома" (орфография сохранена).

Другими сведениями генерал не располагал по единственной причине - Бахрамов давным-давно вышел на пенсию и уехал из Москвы.

Дополнить информацию о Бахрамове удалось далеко не сразу. О секретной миссии, которую он выполнял 12 апреля 1961 года, знали всего несколько человек.

Настоящее имя Бахрамова - Ата Мехрабанович, воинское звание - инженер-полковник. В районе приземления он должен был принять от Гагарина либо от руководителя поисково-спасательной группы совершенно секретное снаряжение - скафандр космонавта.

Скафандр по праву считался гениальным творением его создателей. Какое бы чрезвычайное происшествие ни случилось в полете, космонавт мог оставаться спокоен - система жизнеобеспечения не подведет, поскольку "костюм" действовал автономно от аппаратуры корабля. Даже в случае разгерметизации кабины и после катапультирования из нее космонавта скафандр обеспечивал Гагарину полную безопасность в течение нескольких суток.

Наряду с другими важными инструкциями Юрий Алексеевич имел указания относительно скафандра. Поскольку последний являлся особо секретным изделием, космонавт обязан был после приземления, где бы оно ни произошло, принять меры к сбережению скафандра либо уничтожить его.

Гагарин не должен был допустить, чтобы его могли видеть в скафандре посторонние лица и, упаси бог, фотографировать. Оранжевый комбинезон, надетый поверх скафандра, маскировал секретное устройство.

Жители летного городка в Энгельсе приняли Ата Бахрамова за телохранителя космонавта, снимок автору передал генерал-майор Демьян Смилевец. Фото: из архива Владислава Каца

Берег как зеницу ока

Рассказывая членам Государственной комиссии о ситуации, в которой он оказался после полета, Гагарин не забыл уточнить, что секретное снаряжение он всячески оберегал:

- Я там на радостях сфотографировался пару раз. К этому времени я уже снял оболочку скафандра. На мне была только голубая тепловая одежда, а в оранжевой и серой оболочке и в гермошлеме я не фотографировался. Скафандр мы положили в машину.

Выполнив свое основное задание, Бахрамов ни на минуту не покидал космонавта во время его пребывания в летном городке в Энгельсе. Его присутствие было особенно необходимо в ходе перемещений Юрия Алексеевича. Телохранитель буквально заслонял собой космического первопроходца от напиравших со всех сторон возбужденных жителей городка. По сути, он был первым телохранителем космонавта и выполнял эту миссию на общественных началах.

Почему на снимке пропал человек?

Из Энгельса в Куйбышев Бахрамов также летел вместе с Гагариным. Широко известен фотоснимок, сделанный на борту самолета. Слева от Юрия Гагарина врач отряда космонавтов, подполковник Виталий Волович, справа - подполковник Иван Борисенко, спортивный комиссар Центрального аэроклуба СССР имени В.П. Чкалова, который должен был официально зафиксировать рекорд, установленный в ходе первого в мире космического полета. По неизвестной причине снимок обрезан таким образом, что исчез еще один персонаж, Ата Мехрабанович Бахрамов.

Как я узнал от его коллег, Бахрамов был родом из Ашхабада (родился 20 февраля 1913 года), куда и возвратился после ухода на пенсию. Впоследствии он работал в НПО Кибернетика АН Узбекской ССР, совершенствовал хлопкоуборочную технику. С журналистами не общался, поскольку дал подписку о неразглашении госсекретов.

Разработчик секретного скафандра сопровождал космонавта в перелете из Энгельса в Куйбышев. Фото из книги Владислава Каца "Именно с Саратовом…" Фото: из архива Владислава Каца

Кстати

Теперь дополнительные биографические сведения о разработчике скафандра для первого космонавта можно почерпнуть из документов, опубликованных на сайте "Память народа". Ата Бахрамов был участником Великой Отечественной войны. Награжден орденами Отечественной войны I степени, Красной Звезды и несколькими медалями, в том числе "За взятие Берлина" и "За освобождение Праги". Из наградных документов следует, что Бахрамов занимал должность уполномоченного Наркомата авиационной промышленности при Второй воздушной армии, воевавшей в составе войск Первого украинского фронта. Инженер-полковник занимался организацией ремонта и обслуживания военной авиационной техники. Как указано в одном из наградных листов, ремонтные бригады под его началом восстановили 230 самолетов и продлили сроки эксплуатации 470 авиационных двигателей. Здесь же содержится информация и о более раннем периоде жизни Бахрамова: в конце 20-х годов он участвовал в боях с басмачами.