Аромат столицы закатов

Идея заняться парфюмерией пришла Эльнаре Подберезской во время пандемических ограничений, когда ее студия маникюра вынужденно прервала работу на несколько месяцев. Воплотить мечту о собственных ароматах мешало тотальное отсутствие в Нижнем Новгороде парфюмеров, работающих на высоком профессиональном уровне. Пришлось Эльнаре браться за дело самой.

- С парфюмерами туго не только в приволжской столице, но и в России в целом, - говорит она. - Нет высших учебных заведений, где можно получить соответствующий диплом. Компоненты, профессиональные толстостенные флаконы, парфюмерные спреи - все это приходится заказывать из Европы. Производственных линий под эти цели тоже практически нет.

Эльнара уверена, что рождается аромат в голове: возникает образ, впечатления и ощущения, которые должен передавать парфюм. Дальше создаются наброски из подходящих компонентов. Их может быть и 20, и 40, пока не найдется необходимый баланс.

Сейчас в коллекции Эльнары пять ароматов, включая "Столицу закатов", созданную специально к 800-летию Нижнего Новгорода. Замысел возник еще в июне прошлого года, и только к январю нынешнего удалось добиться нужного звучания: сложная природа Нижнего Новгорода выражена через ноты яблока, липового цвета, вишни, кожи, рома и табака.

Прогулка для горожан и туристов

Идея создать онлайн-квест к 800-летию Нижнего Новгорода пришла ребятам из студии Quality time во время поездок по российским городам. Вернее, сама студия возникла в результате решения друзей, работающих в разных IT-компаниях города, создать приложение, которое помогло бы превратить прогулку по Нижнему Новгороду в увлекательное приключение, с интерактивными заданиями и миссиями, объединенными историческим или игровым сюжетом.

- Мы вдохновлялись квестами по другим городам. Было очень весело, например, вместе искать маленькую деталь на памятнике и, введя ответ, получать новую миссию. Или ходить по дворам в поисках неожиданного граффити. Получалось увидеть города под новым углом, побывать в нетуристических местах. Такие квесты есть и по Москве, и по Петербургу, и по нестоличным городам. Нас очень удивило, что такой популярный жанр еще не представлен в Нижнем Новгороде. Поэтому решили объединить усилия, чтобы закрыть эту нишу. Приложение доступно всем желающим бесплатно и без рекламы. То есть для нас это был совершенно некоммерческий проект. Скорее способ провести время вместе, создавая контент, пробуя его в прогулках с друзьями и семьей, - рассказывает Михаил Плоткин.

Когда во время пандемии были приостановлены групповые экскурсии, уличные квесты оказались особенно востребованными. Не нужно присоединяться к большой экскурсионной группе, можно гулять в своем темпе, избегая скоплений людей. Сейчас нижегородцам и гостям города доступны три квеста. На Большой Покровской игрокам нужно собрать артефакты, чтобы создать свою виртуальную сувенирную лавку. Переходя от миссии к миссии, они узнают разные факты из истории города, сравнят сегодняшние виды с историческими фотографиями. В прогулке по кремлю игроков сопровождает эльф, говорящий на русском и английском языках. К 800-летию разработчики обещают подготовить еще несколько вариантов прогулок, в разных районах города и с разными игровыми сценариями.

Признание в буквах

Нижегородский дизайнер Александр Шиманов историю создания бесплатного фирменного шрифта к 800-летию города рассказал на площадке Patreon. Это такой сайт, где представители творческих профессий могут получить финансовую поддержку на тот или иной проект.

Работа над созданием шрифта шла около трех лет. Сперва были некие идеи и референсы, и на начальном этапе не предполагалось, что шрифт будет посвящен Нижнему Новгороду, хотя финальные графические формы он обрел в проекте, связанном с городом.

- Началось все с череды заказов, в которых я делал леттеринг (искусство рисовать буквы. - Прим. ред.) с отсылкой к древнерусской письменности, - вспоминает автор. - Удобнее всего в работе - русская вязь. Из древнерусских стилей ввиду простоты своих форм она наиболее пластична и пригодна к изменениям. Так появился мой первый "славянский" шрифт - "Скоморох" в виде эскиза, который впоследствии я стал видоизменять под разные дизайн-задачи.

В прошлом году из-за пандемии у Александра стало меньше работы, а необходимость соблюдать самоизоляцию привела к тому, что появилось время для некоммерческих проектов. Именно "нижегородским" этот шрифт сделало все происходящее в медиапространстве вокруг грядущего 800-летия города. В том числе - и разработанные официальные фирменные стили, которые далеко не все восприняли с воодушевлением.

- Все исследования о символьной и визуальной идентичности нижегородцев, если бы их сделали честные и профессиональные люди, показывали бы одно - ее нет, - пишет дизайнер. - Нет у города архитектурной парадигмы. Есть ландшафт. Нет отличимого местного дизайна. Есть отличные местные дизайнеры, работающие на рынки за пределами города. Нет художественной школы. И тем более нет буквенных форм, которые были бы специфичны городу.

Он упоминает в качестве интересных примеров сувенирную продукцию того времени, когда город еще носил имя Горького, но с распадом СССР уникальной графики на основе советского прошлого Нижний Новгород не получил.

- Осталась только история - с ней и работаем, пытаясь перекинуть мостик от Юрия Всеволодовича и Минина с Пожарским до современности. Поэтому корни шрифта - из старины глубокой. Особенности шрифта - современное прочтение этой старины. Попытка приспособить ее под задачи нашего времени. Это не шрифт на проходной ГАЗа, а шрифт туристического указателя и буклета. Шрифт афиши театра и сувенирки. Буквы на упаковке локального продукта и обложки книги. Посмотрим, приживется или нет, - поясняет дизайнер.