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Рубрика: Общество

Кортеж для проекта

Как в Нижегородской области продвигают научные разработки
Текст: Антон Дерябин (Нижний Новгород)
Российская газета - Неделя - Приволжье № 62(8413)
Не секрет, что в России научные разработки очень непросто продвинуть от изобретения до внедрения в производство. Особенно сложно приходится малым и средним научным предприятиям.

Именно это отметил директор Нижегородского научно-образовательного центра (НОЦ) Игорь Федюшкин в ходе стрима "Внедрение современных технологий - возможности для участников и партнеров Нижегородского НОЦ", организованного нижегородским филиалом "РГ". И именно НОЦ способен помочь интеграции научных разработок в производство. Нижегородский НОЦ работает третий год и за это время, по словам Игоря Федюшкина, сумел зарекомендовать себя как достаточно эффективная площадка для коммуникации.

Фото: Пресс-служба СамГМУ
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- В 2019 году мы отобрали научные проекты мирового уровня и ведем их. В наши задачи входят аналитика рынка, обеспечение взаимодействия между научными организациями, вузами, производством, бизнесом и властью, - говорит он.

В качестве примера замдиректора НОЦ Михаил Фадеев привел проект Нижегородского государственного университета (ННГУ) имени Лобачевского по автоматизации полетов групп беспилотников. НОЦ организовал взаимодействие с производственниками, определил рынок сбыта, провел переговоры с потенциальными покупателями. В настоящий момент пара нефтяных компаний уже готовы опробовать эту технологию при облетах своих трубопроводов.

Еще один пример успешного сотрудничества - выход небольшого предприятия из Дзержинска на мировой рынок в сфере производства модифицированных полимеров. У компании возникла потребность в научных разработках и лаборатории для испытаний. Подключился НОЦ, и как результат - в 2020 году предприятие взяло национальную премию "Приоритет 2020", вышло на новый рынок, обеспечило поступление дополнительных налогов в регион.

Представитель НИИ эпидемиологии и микробиологии имени академика Блохиной Виктор Новиков рассказал о помощи НОЦ в организации взаимодействия института с производителями вакцин, а Александр Вельмужов из Института химии высокочистых веществ (ИХВВ) РАН сообщил, что с помощью НОЦ были налажены отношения с немецкой компанией - производителем волоконно-оптических сенсоров для определения химсоставов разных веществ.

Прямая речь

Александр Вельмужов, представитель ИХВВ РАН:

- Надеюсь, в скором времени взаимодействие нашей науки и производства можно будет сравнить с высокоскоростным лифтом, как, скажем, в США и Южной Корее. Пока в целом по стране это веревочная лестница, которая к тому же в любой момент может оборваться.

В регионах Общество Наука Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Нижний Новгород

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