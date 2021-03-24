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24.03.2021 12:08

"ММК-ЛМЗ" нарастил объемы производства готовой продукции в 2020 году

Несмотря на ситуацию на российском и международном рынках, обусловленную пандемией COVID-19, "ММК-Лысьвенский металлургический завод" (входит в Группу ММК) в 2020 году продемонстрировал высокие производственные и финансовые результаты.
Группа ММК является одним из ключевых заказчиков для бизнеса региона. Фото: "ММК-ЛМЗ" Группа ММК является одним из ключевых заказчиков для бизнеса региона. Фото: "ММК-ЛМЗ"
Группа ММК является одним из ключевых заказчиков для бизнеса региона. Фото: "ММК-ЛМЗ"

ООО "ММК-ЛМЗ" в 2020 году произвело 268 тысяч тонн готовой продукции - впервые за всю историю завода. Годовая выручка составила 17 993 миллионов рублей. Металлургическому предприятию из Лысьвы удалось увеличить объем производства основных видов продукции - всех видов окрашенного проката с 246 тысяч тонн в 2019 году до 251 тысяч в 2020. Выпуск электролитически оцинкованного проката с полимерным покрытием вырос с 209 до 232 тысяч тонн, а проката марки SteelArt с многослойным декоративным покрытием - с 15,9 до 18,7 тысяч тонн. Продажи продукции SteelArt в 2020 году возросли на более чем 25 процентов или на 4,7 тысяч тонн к аналогичному показателю 2019 года. Кроме того, в 2020 году "ММК-ЛМЗ" перешел на прямые контракты с потребителями продукции, минуя трейдеров. Это положительно сказалось на финансово-экономических показателях компании.

Клиентская база компании в 2020 году также была расширена. Компании Поволжья и Сибири, Урала, Северного Кавказа и Дальнего Востока стали закупать продукцию завода. Впервые свою продукцию "ММК-ЛМЗ" поставил на рынки Узбекистана, Кыргызстана, Эстонии и Финляндии. Кроме того, стабильно высоким оставался спрос на продукцию компании в Казахстане.

Группа ММК является одним из ключевых заказчиков для бизнеса региона, отметил заместитель председателя Правительства Пермского края - министр промышленности и торговли Алексей Чибисов на совещании по развитию промышленной кооперации.

- Наши предприятия уже являются поставщиками ряда продуктов и технологических решений, используемых в работе ММК, компания закупает в регионе продукции на сумму более 647 миллионов рублей, больше 30 постоянных поставщиков продукции. В 2021 году мы планируем провести расширенную сессию и выставку продукции региональных предприятий для нужд Группы ММК, - подчеркнул Алексей Чибисов.

Об успехах "ММК-ЛМЗ" и других предприятий Прикамья в период пандемии расскажут в рамках предстоящего Пермского инженерно-промышленного форума. Это традиционное мероприятие, которое объединяет промышленников, научное сообщество, высокотехнологичный бизнес и органы власти для презентации и обсуждения новейших наработок, главных проектов и лучших достижений в индустриальной сфере. Форум является ведущей дискуссионной и креативной площадкой для экспертов и практиков индустриального развития, федеральных и региональных органов власти, представителей общественности и молодежи.

Форум проводится при поддержке и участии Министерства промышленности и торговли РФ и Министерства экономического развития РФ, Фонда развития промышленности, крупнейших промышленных холдингов и государственных корпораций. Программа предстоящего Форума, который состоится 15-16 апреля 2021 года в Перми, сформирована исходя из актуальной повестки и проблематики современного развития индустриального сектора экономики страны. В рамках экспозиционной программы будет впервые представлен ряд уникальных решений и разработок по направлениям промышленной кооперации, цифровизации, углубленной разработки новых высокотехнологичных продуктов, наращивания кадрового потенциала и диверсификации экономики.

В регионах Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край ПФО Пермский край Пермь

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