Оренбуржье улучшило позиции в национальном рейтинге инвестклимата

В 2020 году Оренбуржье совершило заметный рывок вперед в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, поднявшись вверх сразу на 13 пунктов - с 45-го на 32 место. Это стало наглядным результатом эффективности работы в рамках новой дорожной карты по инвестклимату.

Итоги реализации документа подвели в Корпорации развития Оренбургской области (КРОО).

Как уже писала "РГ", в регионе поставлена амбициозная задача - войти в топ-20 лучших субъектов страны по уровню развития инвестиционного климата. Для достижения этой цели в декабре 2019-го была разработана специальная дорожная карта. Документ, принятый с учетом предложений, поступивших от предпринимателей и деловых объединений, включал в себя 152 мероприятия. Особое внимание уделялось таким направлениям, как взаимодействие с бизнес-сообществом, работа по контрольно-ревизионной деятельности, цифровизация и принятие новых нормативных актов.

- Первым результатом стали итоги прошлогоднего рейтинга инвестклимата - Оренбургская область прибавила 7 позиций в Национальном рейтинге АСИ, поднявшись с 51-го на 44 место. А по результатам рейтинга национального рейтингового агентства за 2020 год мы оказались уже на 32 месте, - констатировал генеральный директор Корпорации развития региона Игнат Петухов.

За этими цифрами стоит большая работа. В марте минувшего года было подписано соглашение о сотрудничестве между оператором национального рейтинга состояния инвестиционного климата - Агентством социальных инициатив (АСИ) - и Оренбургской областью.

Специалисты Корпорации в короткие сроки запустили новый инвестиционный портал региона. Помимо интерактивной карты, он содержит всю необходимую статистическую информацию и данные о мерах поддержки для инвесторов. Кроме того, здесь реализована функция "одного окна". Еще одно важное преимущество - у посетителя есть возможность выйти на прямую связь с главой региона.

- Сайт на 100 процентов соответствует требованиям АСИ. На международной конференции по цифровым технологиям в госуправлении наш портал был отмечен как один из лучших в стране, - отметил руководитель КРОО.

Одним их приоритетных направлений работы по созданию комфортной среды для инвесторов стало упрощение процедуры подключения бизнеса к электросетям. Корпорация совместно с минпромом области и сетевыми организациями провели ряд круглых столов, где разбирались пути решения этой проблемы. В результате в регионе заработал единый портал - seti56. Ресурс создан специально для бизнеса: здесь можно найти всю информацию о процедурах подключения и контакты сетевых организаций. А для сотрудников сетевых компаний провели специальное обучение по сокращению сроков доступа предпринимателей к электросетям.

- В числе самых сложных направлений дорожной карты - и контрольно-надзорная деятельность (КНД), - рассказал Игнат Петухов. - Мы провели несколько рабочих встреч с прокуратурой, уполномоченным по правам предпринимателей, аппаратом. Приняты следующие решения: создание портала КНД; создание телеграмм-бота; организация встреч сотрудников контролирующих ведомств с предпринимателями в формате "Вопрос-ответ" - кстати, последняя инициатива уже работает.

Особое внимание в Корпорации уделяют обратной связи с предпринимателями. В регионе запущен специальный колл-центр, который проводит опрос предпринимателей для контроля качества оказанных госуслуг, формирования выборки респондентов. В дальнейшем его планируется использовать для мониторинга показателей дорожной карты, проведения муниципального рейтинга.

Руководитель КРОО подчеркнул, что губернатор области Денис Паслер поставил задачу создать максимально благоприятные условия для привлечения инвестиций в экономику и социальную сферу Оренбуржья.

- Для региона это конкретные проекты и шаги по улучшению инвестиционного климата. В Оренбургской области успешно работают ТОСЭР Новотроицк и Ясный, в реестр резидентов которых включено 17 компаний. Только за последний год резидентами ТОСЭР стали 5 новых компаний. Общий объем инвестиций составил около 5 миллиардов рублей, создано 1400 новых рабочих мест, - резюмировал Игнат Петухов. - Один из крупнейших проектов на текущий год - создание особой экономической зоны промышленно-производственного типа в Орске и Оренбурге. Резиденты ОЭЗ получат значительные налоговые льготы и необходимую инженерную инфраструктуру. Потенциальными участниками ОЭЗ "Оренбуржье" уже сейчас готовы стать семь компаний с совокупной стоимостью проектов более 10 миллиардов рублей.