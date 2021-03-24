На полигоне Поливно под Ульяновском прошли масштабные российско-белорусские тактические учения

На две недели окрестности поселка Поливно под Ульяновском стали настоящей "горячей точкой". Да такой, что потребовалась помощь "миротворцев". И не только российских. На берега Волги прибыли на помощь военные из братской Беларуси. В совместных российско-белорусских тактических учениях приняли участие около 400 российских и 80 белорусских военнослужащих, было задействовано около 100 единиц боевой и специальной техники, вертолеты Ми-24 и Ми-8...

Братья по оружию вместе отрабатывали действия по нейтрализации боевиков. По легенде учений, воюющие стороны достигли перемирия, и на освобожденную территорию вступил специальный контингент, дабы обеспечить мир. Как говорят военные, "через демонстрацию своего присутствия". В роли миротворцев выступили ульяновские десантники и военнослужащие Сил специальных операций Беларуси.

- Вот уже два десятилетия Вооруженные силы России и воздушно-десантные войска, в частности, принимают участие в различных миротворческих операциях. На основании этого опыта продуманы учебные вопросы, задачи, тематика учений, - сообщил командир Ульяновского гвардейского десантно-штурмового соединения гвардии полковник Владимир Селиверстов.

Братья по оружию вместе отрабатывали действия по нейтрализации условных боевиков

Если для ульяновских десантников миротворчество дело привычное, то их брестские коллеги впервые попробывали себя в этой роли.

- Я впервые на совместных с россиянами учениях, в первый раз мы столкнулись с такой тематикой, как охрана особо важного объекта, взаимодействие с гражданским населением, урегулирование конфликтов. Личный состав воспринял новые для себя задачи с интересом, - рассказал нашему корреспонденту командир третьего десантно-штурмового взвода Сил специальных операций Беларуси гвардии лейтенант Владислав Благодир.

Сюрпризом для белорусов стал аномально морозный март с огромными сугробами. Но, как признались спецназовцы, российские холода компенсировались гостеприимством ульяновских десантников. Максимальный для военных людей комфорт, с которым белорусов разместили в местной части, борщи в столовой. Поразил гостей и волжский размах: чтобы попасть из части на полигон Поливно, нужно было проехать по шестикилометровому мосту через Волгу.

Свою задачу белорусские военные выполнили с честью. Были грамотно сымитированы подрыв террористами миротворческой колонны и последующая эвакуация "раненых". Отработан перелет на "вертушках" белорусских войск для организации сторожевого охранения с целью обеспечения дальнейшего беспрепятственного продвижения миротворцев. Не обошлось без боя с "незаконными вооруженными формированиями"...

Одним из этапов учений стала организация контрольно-пропускного пункта для перемещения гражданских лиц через территории, контролируемые противоборствующими сторонами. Свои задачи выполняли медики и техники, работы хватило всем.

- Мы получили очень ценный опыт, будем его использовать в подобных учениях в будущем, - сказал "СОЮЗу" заместитель командира 38-й десантно-штурмовой бригады ВС Беларуси гвардии полковник Владимир Гнедчик.