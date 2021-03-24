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Рубрика: Власть

Работа с доплатой

Самарские депутаты просят внести поправки в закон о социальной госпомощи
Текст: Анна Шепелева ( "Российская газета", Самара)
Российская газета - Федеральный выпуск № 63(8414)
В среду самарские депутаты направили обращение к министру труда и соцзащиты РФ Антону Котякову с предложением подготовить изменения в Закон N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи", чтобы подрабатывающие летом подростки от 14 до 17 лет - из неполных семей, дети-сироты, а также ребята с инвалидностью - могли рассчитывать одновременно на свои зарплаты и доплаты к пенсии.

С такой просьбой в преддверии летних каникул в Самарскую губдуму обратились жители региона. Дело в том, что сейчас по закону дети из этих категорий, получая зарплату, лишаются федеральных доплат к пенсии.

Фото: РИА Новости
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Надо сказать, что в регионе каждый год несколько тысяч подростков подрабатывают в летние каникулы. И в основном это дети из неполных семей. Ребята становятся садовниками, уборщиками, помощниками библиотекарей, воспитателей, ведут документооборот. Зарплата на уровне МРОТ, в этом году это 12,7 тысячи рублей. Плюс доплата от службы занятости - свыше двух тысяч рублей. Получается, что, отработав месяц, подросток получал от государства зарплату, но терял доплату к пенсии. Если она составляет, допустим, пять тысяч рублей, то в итоге за работу на каникулах ребенок получал грубо не 14 тысяч, а только девять. Вот такая несправедливая математика.

К тому же, если изменить закон, гораздо больше ребят захотят потратить лето на свою первую подработку.

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