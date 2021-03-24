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24.03.2021 18:14

В 2021 году ТОСЭР "Ясный" и "Новотроицк" примут новых резидентов

Текст: Алина Романова (Оренбург)
В этом году территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в моногородах Новотроицке и Ясном примут новых резидентов. Интерес к оренбургским ТОСЭР проявили 24 предприятия, восемь из них рассматривают возможность запустить здесь свои проекты уже в ближайшее время.
Только в 2020 году резиденты ТОСЭР "Ясный" создали в городе 245 новых рабочих мест. Фото: Сергей Медведев Только в 2020 году резиденты ТОСЭР "Ясный" создали в городе 245 новых рабочих мест. Фото: Сергей Медведев
Только в 2020 году резиденты ТОСЭР "Ясный" создали в городе 245 новых рабочих мест. Фото: Сергей Медведев

В феврале 2021-го решением Минэкономразвития РФ в реестр включен новый резидент ТОСЭР Ясный - компания "Промотор" с проектом "Организация производства по ремонту подвижного состава железнодорожного транспорта".

Об этом рассказал заместитель гендиректора Корпорации развития Оренбургской области (КРОО) Антон Ефимов.

Фото: Сергей Медведев
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Напомним, что на сегодня в двух действующих в Оренбуржье территориях опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) "Новотроицк" и "Ясный" действуют 18 компаний (9 в Новотроицке и 9 в Ясном) со льготным статусом.

В 2020 году резидентами ТОСЭР "Новотроицк" создано 411 рабочих мест (всего - 805) и осуществлено капитальных вложений на сумму 671 миллион рублей (всего - 4 590 миллиона рублей). За тот же период резидентами ТОСЭР "Ясный" создано 245 рабочих мест (всего - 614) и осуществлено 163,03 миллиона рублей капитальных вложений (всего - 356,11 миллиона рублей).

В регионе активно ведется работа по привлечению новых резидентов.

- Создана база инвестиционных площадок: 20 - в Новотроицке и 24 - в Ясном. Эти данные размещены на портале Корпорации развития, - пояснил Антон Ефимов. - Кроме того, для удобства инвесторов представлена инвестиционная карта. Мы вели поиск потенциальных резидентов по всей области. На первом этапе было отобрано 1000 компаний с выручкой от 20 миллионов рублей, способные инвестировать в проекты от 5 миллионов рублей. Затем мы провели анализ и выделили 500 предприятий, наиболее перспективных с точки зрения реализации новых проектов. Разослали им презентации ТОСЭР и сопроводительные письма с предложением сотрудничества. Заинтересовались такой возможностью 24 компании - при том, что многие даже не знали о существовании в Оренбургской области территорий с льготными режимами. А восемь предприятий уже готовятся приступить к реализации проектов в ТОСЭР в 2021-2022 годах: ведется работа по упаковке проектов, поиску источников финансирования.

Фото: Сергей Медведев
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Среди проектов, планируемых к запуску, - производство химических составляющих и сервисное обслуживание оборудования для добычи нефти, строительство кинотеатра и логистического комплекса, выпуск кузнечно-прессового и металлорежущего оборудования, оказание строительно-монтажных и проектно-конструкторских услуг.

Кроме того, в связи с выходом Постановления Правительства РФ N 918 от 24 июня 2020 года, подготовлен проект заявки на расширение списка видов деятельности в ТОСЭР "Ясный". Документ проходит согласование в министерстве экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей региона. Тем временем Корпорация уже заключила три соглашения с потенциальными резидентами под новые ОКВЭД. Речь идет о проекте бизнесмена Валерия Подымова по оказанию экскурсионно-туристических услуг: предусматривается вложение 15 миллионов рублей инвестиций и создание в моногороде 18 рабочих мест. Предприниматель Олег Тусумханов планирует организовать транспортно-логистический комплекс, вложив 10 миллионов рублей и трудоустроив 15 человек. А Владимир Шевченко, решивший наладить в Ясном строительство жилых и нежилых зданий, готов инвестировать в свой проект 25 миллионов рублей, создав 20 рабочих мест.

Фото: Сергей Медведев
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- Сейчас у нас в работе проект заявки на расширение списка видов деятельности ТОСЭР "Новотроицк", - поделился собеседник. - Уже заключены два соглашения с потенциальными резидентами под новые ОКВЭД. Это проект Алексея Коротыча по строительству теплиц (35 миллионов рублей инвестиций и 15 рабочих мест) и проект Андрея Максимова "Ремонт двигателей автомобилей и топливной аппаратуры" (23 миллиона рублей инвестиций и 12 рабочих мест). Прорабатывается соглашение с третьим резидентом.

Кроме того, проанализированы цепочки закупок сырья и материалов для всех резидентов ТОСЭР и выбраны наиболее перспективные отрасли с точки зрения размещения производств в Оренбургской области, чтобы заместить импорт из других регионов и воспользоваться налоговыми режимами ТОСЭР. Всего выявлено более 30 поставщиков, среди них определены 14 потенциальных резидентов. Всем им направлены предложения о сотрудничестве, ведутся переговоры о реализации проектов.

В регионах Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область Оренбуржье: энергия роста

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