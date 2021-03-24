Жители России все чаще выбирают самостоятельные путешествия по стране. Их привлекает свобода выбора вида и места отдыха. Действительно, есть преимущества, когда ты не зависишь от программы групповых мероприятий, не привязан к расписанию, да и от наценок туристических агентств избавлен. Остается только выбрать место, куда поехать, подходящий отель или санаторий. Особенно такой вид отдыха популярен в Крыму, где множество разнообразных достопримечательностей, где на всем побережье можно открыть новые чудесные места.

Есть под Севастополем настоящий райский уголок с романтическим названием Алькадар, что означает "божественное повеление". Он находится на берегу Севастопольской бухты, от песчано-галечного пляжа которой совсем недалеко до уютного отеля "Альбатрос". Здесь особенно понравится тем, кто любит уединение и покой. Рядом лесопарк, где растут древние чинары и сосны, наполняющие воздух целебным ароматом. Легенда гласит, что когда-то здесь простирались охотничьи угодья князя Юсупова. В окрестностях протекает речка Бельбек, которая впадает в Черное море.

Особенно хорошо тут весной. Уже с апреля, благодаря мягкому средиземноморскому климату, здесь тепло, все вокруг начинает цвести. И так вкусен морской воздух. Количество солнечных дней в апреле-мае - не менее 20, в укромной бухте практически не бывает ветров. Лето станет длиннее,если начать его раньше - в Алькадаре!

Скучать тут не придется: можно прогуляться по бывшим юсуповским угодьям, переносясь в прошлые века, принять солнечные и воздушные ванны на пляже или у бассейна, покататься на яхте. И, конечно, отсюда очень удобно ездить на экскурсии в славный город-герой Севастополь, на осмотр всех достопримечательностей которого не хватит и недели. Автобус доезжает до городского причала засчитанные минуты, отсюда можно добраться до исторического центра Севастополя на морском трамвайчике, прогулка на котором станет незабываемой экскурсией, хотя для местных это - городской транспорт.

Когда, полный впечатлений, возвращаешься снова под сень вековых деревьев, получаешь заряд положительных эмоций и отличную порцию целебного воздуха. Растущие в парке грациозные кипарисы и величественные кедры, роскошные туи, благоухающие можжевельники выделяют в атмосферу фитонциды, оказывающие бактерицидное действие, успокаивающие нервную систему, очищающие легкие. Есть тут и платановые аллеи. Платаны (или чинары), поглощая из воздуха все токсины, выделяют особые вещества, которые снижают агрессивность и повышают доброжелательность.

Неделя в Алькадаре - и вы вернетесь домой новым человеком!