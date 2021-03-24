В ДТП с грузовиком в Башкирии пострадали дети

В Зилаирском районе Башкирии произошло столкновение грузовика марки ГАЗ-53 и легкового автомобиля Lada 2110. В автомобилях находились семь человек, в том числе пять детей.

Сообщение о происшествии поступило в Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан 24 марта 2021 года в 06:59 по московскому времени. Прибывшие на место ДТП сотрудники МЧС России деблокировали пострадавших.

Никто не погиб, но дети серьезно травмированы. Они госпитализированы в городскую больницу Сибая.

Как сообщили в республиканском ГИБДД, авария произошла на 18 километре автодороги Юлдыбаево - Акъяр - Сара. По одной из версий, 46-летний местный житель за рулем ВАЗ-2110 при выезде на главную дорогу не уступил грузовику ГАЗ и столкнулся с ним. От удара грузовик также задел встречный Hyundai Accent.

- Известно, что дети ехали в школу из села Япарсаз в село Матраево. На месте происшествия работает полиция. Подробности уточняются, - добавили в пресс-службе ГИБДД по РБ.