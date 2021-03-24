В нижегородском Театре юного зрителя (ТЮЗ) состоялся третий в истории Нижнего Новгорода поединок участников проекта "Импровизационный баттл".

О том, что это такое, "РГ-Неделя" рассказала в номере от 11 декабря 2019 года.

Напомним, что баттл - это импровизация по ходу пьесы, в создании которой участвуют и зрители. Они, к примеру, задают к розыгрышу на сцене различные ситуации, в постановке которых актеры должны использовать определенные слова, подкинутые также из зала. В итоге - море смеха и веселья. В декабре 2019-го после встречи команды ТЮЗа с актерами московского Театра на Юго-Западе (это был второй творческий поединок в Нижнем Новгороде, первый - между командами "мальчиков" и "девочек" ТЮЗа - состоялся накануне) организаторы баттла выразили надежду, что число команд - участниц веселого проекта возрастет настолько, что можно будет проводить чемпионаты - региональные, окружные, всероссийские. Но вмешалась пандемия, отложившая исполнение планов на потом.

Тем не менее за пятнадцать месяцев, прошедших с премьеры баттла в Нижнем Новгороде, к участию в импровизационном поединке с коллегами из ТЮЗа созрели актеры театра "Вера". Именно они составили конкуренцию тюзовскому коллективу в поединке на их сцене. И хотя хозяева площадки набрали больше очков, чем гости, проигравших не было: актеры "Веры" приобрели опыт и удостоились негласного приза зрительских симпатий за смелость. Ведь они оказались единственным коллективом в городе, ответившим на вызов ТЮЗа к участию в баттле.

Комментарий

Игорь Авров, актер ТЮЗа:

- В этом поединке побеждает театр. Все, что происходит на сцене, это здесь и сейчас. Мы ничего не репетировали. Рассчитываем, что интерес к "Импровизационному баттлу" возрастет, в первую очередь надеемся увидеть в числе участников коллективы других театров. Мы готовы помочь всем, кто выразит желание подключиться к проекту. Следующий баттл обязательно состоится: намерение есть, точная дата станет известна позднее.