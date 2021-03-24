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24.03.2021 15:41
Рубрика: Власть

В Самарской области инвесторам предоставлены максимально удобные условия

Текст: Олег Дмитриев (Самара)
В последние три года Самарская область уверенно демонстрирует рост показателей инвестиционной привлекательности. Согласно отчету Национального рейтингового агентства по итогам 2020 года регион подтвердил высокую инвестиционную привлекательность и вошел в десятку крупнейших промышленных субъектов страны.
ОЭЗ "Тольятти" входит в тройку лучших в стране. Фото: ОЭЗ "Тольятти" ОЭЗ "Тольятти" входит в тройку лучших в стране. Фото: ОЭЗ "Тольятти"
ОЭЗ "Тольятти" входит в тройку лучших в стране. Фото: ОЭЗ "Тольятти"

В регионе создается доступная и удобная инфраструктура поддержки бизнеса. Она ориентирована на помощь инвесторам в открытии и развитии своего дела.

Фото: Технопарк "Жигулевская долина"
В Самарской области созданы комфортные условия для развития бизнеса

Флагманский проект самарских областных властей - Особая экономическая зона (ОЭЗ) "Тольятти", которая в прошлом году вошла в тройку лидеров в стране по версии четвертого Национального рейтинга инвестиционной привлекательности ОЭЗ. Сейчас здесь опережающими темпами идет строительство железнодорожной ветки, соединяющей зону с железнодорожной станцией "Тольятти". Это позволит сделать территорию еще более привлекательной для инвесторов.

Сегодня резиденты ОЭЗ "Тольятти" - это 26 компаний, которые представляют такие сферы промышленности, как машиностроение, автокомпоненты, фармацевтика, химия, стройматериалы. На сегодня больше 15 миллиардов рублей инвесторы вложили в свои проекты, а всего вложат более 25 миллиардов. На территории ОЭЗ для инвесторов действуют специальный налоговый, таможенный и административный режимы, предоставляются льготы по аренде и выкупу земли. Производственные площадки обеспечены всей необходимой инженерной инфраструктурой.

Напомним также, в начале 2020 года ОЭЗ получила статус индустриального парка и сейчас здесь идет строительство готовых производственных корпусов под новых инвесторов с возможностью снять в аренду готовое здание или выкупить его, в том числе в рассрочку в случае интереса бизнеса.

Кроме того, в 2020 году по решению Правительства РФ ОЭЗ "Тольятти" включили в границы Тольятти. Это позволяет резидентам получать меры государственной поддержки, оказываемые на федеральном уровне инвесторам только в моногородах.

Фото: Технопарк "Жигулевская долина"
Новые резиденты "Жигулевской долины" создадут более четырехсот рабочих мест

Говоря об инвестиционном потенциале Самарской области нельзя не упомянуть две территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) - в Тольятти и Чапаевске. Здесь созданы максимально простые и привлекательные правила для получения статуса резидента ТОСЭР. Обо всех условиях получения поддержки и нюансах инвестиционных площадках бизнес информирует Агентство по привлечению инвестиций.

Как отметил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов, тольяттинская ТОСЭР в феврале была признана одной из лучших в стране. Сегодня свои проекты здесь реализуют 72 компании, которые уже инвестировали 16,8 миллиарда рублей и создали 5500 рабочих мест.

- В Чапаевске уже зарегистрировано десять резидентов, готовых вложить в свои проекты по выпуску полиграфической, парафармацевтической продукции, железобетонных изделий более 1,6 миллиарда рублей и создать более пятисот рабочих мест, - добавил министр.

Кстати, в марте этого года Правительство РФ продлило резидентам территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в моногородах срок выполнения требований по объёму инвестиций и количеству созданных рабочих мест. Это важная мера поддержки бизнеса в период пандемии. Теперь инвесторы, получившие статус резидентов ТОСЭР в моногородах Тольятти и Чапаевска, должны будут отчитаться об исполнении обязательств через два года после регистрации на площадке, а не через год, как это было раньше.

Фото: ОЭЗ "Тольятти"
Для резидентов ТОСЭР в моногородах скорректировали требования

Также инвесторы в Самарской области уже оценили преимущества размещения производств в индустриальных парках "Преображенка" и "Чапаевск". Сегодня в промпарке "Чапаевск" идет строительство завода по производству железобетонных изделий. Новый производственный комплекс планируется запустить в 2022 году. Здесь будет создано 65 рабочих мест, а мощности будущего предприятия позволят выпускать 17,5 тысяч изделий в год.

В регионе создан также новый государственный промпарк "Новосемейкино", расположенный в непосредственной близости к федеральной трассе М5, и строится вторая очередь "Преображенки".

В свою очередь, высокотехнологичные инновационные производства в Самарской области получают поддержку в технопарке "Жигулевская долина". Власти предоставляют стартапам необходимое содействие на всех этапах реализации проектов, в том числе оказывают помощь с поиском инвесторов.

И еще: в регионе в постоянном режиме изменяется законодательная база, чтобы сделать условия для ведения бизнеса на территории области максимально удобными и выгодными для инвесторов. В Самарской области введен инвестиционный налоговый вычет, а также субсидируется процентная ставка по кредитам для бизнеса на инвестиционные цели. Действующая система налоговых льгот в Самарской области позволяет инвестору экономить или возмещать до 40% вложенных в проект средств.

Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области
В Самарской области откроются заводы по выпуску фурнитуры для дверей

Также в области в прошлом году уточнили размеры общего объема инвестиций и расширены категории инициаторов инвестиционных проектов для включения в перечень стратегических инвестиционных проектов Самарской области. Например, для включения инвестиционного проекта в сфере сельского хозяйства компаниям достаточно представить инвестиционный проект с общим объемом инвестиций от 150 миллионов рублей. В инвестиционных проектах в моногородах Самарской области, вложения должны быть от 30 миллионов рублей.

Кроме того, если с инициатором проекта заключается инвестиционный меморандум или инвестиционному проекту присваивается статус стратегического, он имеет право получить земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, в аренду без торгов.

По словам Йохана Вандерплаетсе, президента Schneider Electric в России и СНГ, одного из ключевых инвесторов Самарского региона, самые важные составляющие, необходимые для инвестора, в Самарской области есть:

- Это доступ к высококвалифицированным кадрам, развитой инфраструктуре, в том числе транспортной. Третья составляющая - выстроенные взаимоотношения с областным правительством, которое, в хорошем смысле слова, лоббирует интересы своих предприятий на всероссийском уровне. Мы очень комфортно чувствует себя здесь.

В регионах Власть Работа власти Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самарская область. Правильный выбор для инвестиций

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