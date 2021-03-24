Выбирать проекты благоустройства помогут 32 тысячи волонтеров

Более 32 тысяч волонтеров зарегистрировались для участия в общероссийском голосовании за проекты благоустройства, сообщает Минстрой.

В этом году голосование впервые пройдет на общероссийской интернет-платформе. С 26 апреля по 30 мая на сайте za.gorodsreda.ru можно будет поддержать понравившийся проект в своем регионе. Поскольку не все жители пользуются интернетом, решено было привлечь волонтеров. Они будут дежурить в популярных общественных местах - у кинотеатров, торговых центров, на улицах - рассказывать о предлагаемых проектах благоустройства и помогать жителям с голосованием.

Предполагалось привлечь около 13 тысяч добровольцев, однако для участия в проекте зарегистрировались уже более 32 тысяч человек. Лидерами по набору волонтеров стали Башкортостан, Мордовия, Краснодарский и Ставропольский края, Ивановская, Кировская, Костромская и Рязанская области, ХМАО и ЯНАО.

"Такой отклик на призыв присоединиться к проекту голосования за благоустройство наглядно показывает, насколько важна для наших граждан тема городской среды, как сильно они верят в будущее своих родных городов", - отметил глава Минстроя Ирек Файзуллин.

В голосовании смогут участвовать россияне от 14 лет. Проекты благоустройства парков, скверов, набережных и других пространств, которые наберут наибольшее число голосов, будут воплощены в жизнь в 2022 году.