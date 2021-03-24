Новости

Хуснуллин: Число строителей на космодроме "Восточный" будет увеличено 13:08
Германия не поддалась давлению госсекретаря США по "Северному потоку-2" 13:07
Путин передал Асаду пожелания скорейшего выздоровления 13:05
В РФС подтвердили проверку двух игроков "Тамбова" на участие в тотализаторе 13:04
В Индии выявлен новый штамм COVID-19 с двойной мутацией 12:56
Эсеры вновь выдвинут Москалькову на пост уполномоченного по правам человека 12:52
Выбирать проекты благоустройства помогут 32 тысячи волонтеров 12:47
Котенок по имени Гав полетит на МКС 12:30
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони госпитализирован 12:22
Фармацевты заработали почти 6,5 млрд евро на госконтрактах в Испании 12:16
Более четверти французов заявили о желании привиться "Спутником V" 12:09
Памфилова: Лицо избирательной системы стало более женским 12:07
Иностранцы отказались более чем от 500 земельных участков в Крыму 12:01
Искусственный интеллект поможет учителям проверять сочинения на ЕГЭ 11:54
В Москве задержаны пранкеры за хайповый угон BMW 11:52
Российский препарат от коронавируса зарегистрирован в Индонезии 11:48
В Москве упали цены на аренду жилья 11:48
Суд оставил под домашним арестом директора челябинского аэропорта 11:45
У сериала "Соколиный глаз" появится спин-офф 11:42
В комплексе городского хозяйства рассказали о благоустройстве Красной Пресни 11:41
Два игрока "Тамбова" вызваны в РФС из-за подозрений в ставках на матчи 11:40
Открыта регистрация на "золотые стажировки" для студентов и выпускников 11:37
Сотрудники МВД задержали "положенца по Татарстану" 11:31
В апреле москвичи смогут наблюдать первый в этом году звездный дождь 11:31
Оперштаб: Еще 1593 пациента вылечились от коронавируса в Москве 11:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разрешил гражданам подавать иски на завышенные цены
Верховный суд разрешил гражданам подавать иски на завышенные цены
Кто имеет право на дополнительный отпуск
Кто имеет право на дополнительный отпуск
Как изменятся правила сдачи экзамена на права с 1 апреля
Как изменятся правила сдачи экзамена на права с 1 апреля
24.03.2021 12:47
Рубрика: Экономика

Выбирать проекты благоустройства помогут 32 тысячи волонтеров

Текст: Марина Трубилина

Более 32 тысяч волонтеров зарегистрировались для участия в общероссийском голосовании за проекты благоустройства, сообщает Минстрой.

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
Минстрой добивается изменения расчета социальных выплат на жилье

В этом году голосование впервые пройдет на общероссийской интернет-платформе. С 26 апреля по 30 мая на сайте za.gorodsreda.ru можно будет поддержать понравившийся проект в своем регионе. Поскольку не все жители пользуются интернетом, решено было привлечь волонтеров. Они будут дежурить в популярных общественных местах - у кинотеатров, торговых центров, на улицах - рассказывать о предлагаемых проектах благоустройства и помогать жителям с голосованием.

Предполагалось привлечь около 13 тысяч добровольцев, однако для участия в проекте зарегистрировались уже более 32 тысяч человек. Лидерами по набору волонтеров стали Башкортостан, Мордовия, Краснодарский и Ставропольский края, Ивановская, Кировская, Костромская и Рязанская области, ХМАО и ЯНАО.

"Такой отклик на призыв присоединиться к проекту голосования за благоустройство наглядно показывает, насколько важна для наших граждан тема городской среды, как сильно они верят в будущее своих родных городов", - отметил глава Минстроя Ирек Файзуллин.

В голосовании смогут участвовать россияне от 14 лет. Проекты благоустройства парков, скверов, набережных и других пространств, которые наберут наибольшее число голосов, будут воплощены в жизнь в 2022 году.

В регионах Экономика Недвижимость Инфраструктура Правительство Минстрой Филиалы РГ Башкортостан Филиалы РГ Восточная Сибирь Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Приволжье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь ПФО Башкортостан СФО Красноярский край СКФО Ставропольский край ЦФО Ивановская область ПФО Кировская область

Главное сегодня

Песков ответил на вопрос о дате Послания
Госдума приняла закон о праве президента претендовать еще на два срока
Интервью главы ЦИК Эллы Памфиловой. Главное
Курс евро поднялся выше 91 рубля впервые с 25 февраля
Правительство Пензенской области ушло в отставку
В Роскачестве назвали лучшие смартфоны начала года
Россиянам станет легче получить региональные льготы