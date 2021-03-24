Барнаул стал лидером в СФО по реализации национальных проектов

Девятнадцатого марта на заседании Барнаульской городской Думы подвели итоги развития столицы Алтайского края в 2020 году. Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, связанную с распространением коронавирусной инфекции, городу удалось сохранить положительную динамику развития почти по всем направлениям и выполнить все намеченное по нацпроектам и программам. "Прошедший год был непростым для всех. Совместными усилиями мы сделали главное - удержали стабильную ситуацию в городе", - подчеркнул глава Барнаула Вячеслав Франк.

В 2020 году в Барнауле открыли две школы и пять детских садов, еще семь школ и пять детсадов будет построено в ближайшие несколько лет. Фото: Пресс-центр администрации Барнаула

- Конечно, пандемия серьезно повлияла на экономику, - констатировал Вячеслав Генрихович, выступая перед депутатами и представителями общественности. - Но сбалансированная бюджетная политика, которую мы проводим совместно с депутатским корпусом, а также поддержка из федерального и регионального бюджетов, а это свыше 8,4 миллиарда рублей, позволили городу развиваться без привлечения кредитных ресурсов. Только на реализацию пяти национальных проектов мы направили 2,5 миллиарда рублей, поступивших из вышестоящих бюджетов, и на 600 миллионов рублей увеличили свою часть софинансирования.

Инвестиции растут

Большой вклад в экономику города вносят промышленные предприятия. Несмотря на все трудности и ограничения, объем частных вложений в прошлом году вырос более чем на четыре процента. Крупные и средние организации инвестировали в экономику Барнаула 36,4 миллиарда рублей, что на шесть миллиардов больше, чем в 2019 году. И хотя индекс промышленного производства немного снизился, крупные и средние предприятия нарастили выпуск продукции на восемь процентов.

Непростую ситуацию на рынке труда удалось стабилизировать благодаря свое-временным мерам поддержки занятости и реализации нацпроекта по повышению производительности труда. За год в городе было создано более трех тысяч новых рабочих мест, еще более шести тысяч барнаульцев решили стать самозанятыми. Уровень безработицы к декабрю вернулся на отметку в два процента - это самый низкий показатель среди столичных городов Сибирского федерального округа. При этом средняя зарплата на крупных и средних предприятиях выросла на 7,5 процента, преодолев планку в сорок тысяч рублей. Но она все еще не дотягивает до уровня средних зарплат в других сибирских столицах.

- В период пандемии во многих городах жизнь замирала, а в Барнауле она продолжалась почти в полном объеме, - отметил почетный житель Барнаула, депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Александр Лазарев. - Мы видим, что серьезно у нас не пострадала ни одна сфера. Если сравнивать с другими городами Сибири, то Барнаул имеет самые минимальные негативные последствия, потому что городские власти не абстрагировались от сложных проблем и задач, а решали их вместе с депутатами и общественностью.

Обновленные дороги, скверы и дворы

- Сегодня требует обновления общественный транспорт. Эта отрасль серьезно пострадала в период пандемии и сейчас постепенно восстанавливается. Чтобы решить накопившиеся за последние годы проблемы, необходимо модернизировать систему управления пассажирскими перевозками и маршрутную сеть, создать условия для обновления парка. Мы уже приступили к разработке комплексной схемы транспортного обслуживания населения, - поделился планами глава города.

Барнаул активно застраивается - каждый час в городе возводят новую квартиру. В прошлом году сдали в эксплуатацию 547 тысяч квадратных метров жилой площади. По темпам роста обеспеченности жильем столица Алтайского края входит в тройку лидеров в Сибирском федеральном округе. "Но в ближайшее время город может столкнуться с проблемой дефицита земельных участков, поэтому нам надо разработать механизм развития застроенных территорий и поменять подходы к формированию генплана", - поставил задачи Вячеслав Франк.

Каждый год в городе обновляют дворы, парки и скверы. В 2020-м по национальному проекту "Жилье и городская среда" в Барнауле благоустроили 81 дворовую территорию. При софинансировании жителей оборудовали детские и спортивные площадки, автомобильные парковки. В этом году планируется привести в порядок еще 65 дворов. В реализации этого национального проекта принимают самое активное участие жители, органы территориального общественного самоуправления и депутаты.

Построят школу, сад

Строятся в краевой столице не только жилые дома, но и школы, детские сады, стадионы и спортивные площадки. В прошлом году ввели в эксплуатацию пять детских садов на 1 200 мест, около 400 из которых - ясельные. В этом году планируют сдать еще пять, что позволит охватить дошкольным образованием всех детей до трех лет.

Все новые образовательные учреждения оснащены современным оборудованием. Фото: Пресс-центр администрации Барнаула

Число учеников в барнаульских школах ежегодно увеличивается на три тысячи, поэтому городу очень важно строить новые и расширять существующие учреждения образования. В 2020 году в Барнауле открыли две большие современные школы и начали возводить среднюю школу в микрорайоне "Спутник" и пристройку к школе в селе Власиха. "В этом году будут разработаны проекты еще семи школ почти на пять тысяч мест. А благодаря обращению губернатора Алтайского края Виктора Томенко в правительство России поддержано строительство еще двух школ", - подчеркнул глава города.

В прошлом году Барнаул прирос 46 новыми спортивными объектами. Построены и реконструированы гребной канал, стадион "Динамо", ледовый дворец "Титов-Арена", бассейн "Магис" и другие объекты. В этом году в городе начнется строительство трех спортивных комплексов, два из которых - по нацпроекту "Демография".

- Сегодня администрация города вместе с депутатами и общественными организациями решает многие проблемные вопросы, - уверен заместитель председателя Общественной палаты Барнаула Петр Фризен. - За прошедший год сделано немало: город благоустраивается, много строится жилья и социальных объектов. Мы хорошо исполнили бюджет, а по реализации нацпроектов Барнаул оказался в лидерах среди других сибирских регионов. Администрация города во многих вопросах советуется с жителями, и это дает свои результаты.

Сплотились в трудный час

Тесное взаимодействие городских властей с жителями, общественниками и депутатским корпусом отметил и депутат АКЗС Сергей Писарев. Он привел пример, когда на его сообщение об опасных наледях на крышах домов быстро отреагировали и в городской, и в районных администрациях. "Такое взаимодействие и должно быть: власти оперативно решили проблему после обращения депутата", - подчеркнул он.

Подводя итоги 2020 года, глава Барнаула Вячеслав Франк отметил большой вклад молодежи, участников волонтерского движения в сплочении горожан в условиях пандемии. Молодежный парламент города и волонтеры реализовали серию социальных проектов, участвовали в организации празднования Дня Победы, в проведении голосования по поправкам в Конституцию. Волонтеры-медики отработали свыше двух тысяч заявок по доставке продуктов питания и медикаментов пожилым людям. За бескорыстный труд 107 барнаульцев получили президентские медали.

- А администрация города была одной из первых, кто поддержал волонтерскую акцию "Мы вместе", помогая обеспечивать продуктами питания барнаульцев старше 65 лет, - напомнил руководитель регионального исполкома ОНФ Сергей Войтюк. - Ровно год шла эта работа - была развернута масштабная информационная кампания, городские власти активно участвовали и в организации медпомощи. Именно в Барнауле оперативно развернули первый колл-центр, чтобы управлять потоками пациентов. При этом город продолжал жить и работать в привычном ритме, поэтому все нацпроекты, все региональные и муниципальные программы выполнены полностью.

Мнение

Алина Горлова, председатель штаба Алтайского отделения Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы", депутат Молодежного парламента Барнаула:

- Мы видим, как в последние годы преобразился Барнаул: дороги стали качественными, скверы и площади - ухоженными, во дворах появились клумбы, скамейки, детские площадки. Приятно сознавать, что мы, молодежь, тоже участвуем в этих процессах. Наше волонтерское движение следит за состоянием памятников героям Великой Отечественной войны, а администрация Барнаула помогает нам с транспортом и необходимым инструментом. Большую поддержку город оказывал и в проведении акции "Мы вместе". Почти год волонтеры помогали закупать продукты и лекарства, оплачивать коммунальные счета горожанам, находящимся на самоизоляции. А в мае-июне мы примем участие в организации электронного голосования по выбору общественных территорий Барнаула, которые предстоит благоустроить по нацпроекту "Жилье и городская среда". Волонтеры будут рассказывать барнаульцам о скверах, площадях и парках, требующих обновления, чтобы выбрать те общественные места, которым благоустройство требуется в первую очередь.

По ровному асфальту

В Барнауле улучшилось качество дорожного полотна. Особое внимание муниципальные власти уделяют развитию инфраструктуры. Так, в прошлом году только по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Барнауле отремонтировали 43 километра автомагистралей. А всего за четыре года реализации национального проекта долю дорог, находящихся в нормативном состоянии, увеличили до 71,4 процента.