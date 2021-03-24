Бастрыкин раскритиковал ситуацию с жильем сирот

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин провел прием граждан. В нем также приняли участие руководители подразделений центрального аппарата, руководители и сотрудники территориальных следственных управлений.

О том, кто попал на прием к главе СК, корреспонденту "РГ" рассказала официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

На приеме Александр Бастрыкин выслушал заявителей из Алтайского края и Иркутской области. Оба обращения касались вопроса защиты жилищных прав граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, рассказала представитель СК. Женщина из Алтайского края обратилась к главе СК в интересах своего внука. Мальчик в 2005 году остался без родителей на ее попечении. Бабушка рассказала Бастрыкину, что 20-летнему внуку не предоставляют положенного по закону жилья. Сейчас юноша служит в армии, после которой ему просто некуда возвращаться. СК России возбудило уголовное дело о халатности чиновников, одному из фигурантов уже предъявлено обвинение.

Заслушав доклад об этом деле от своих подчиненных, Александр Бастрыкин остался недоволен и ходом, и сроками расследования. Он потребовал полного отчета о ситуации с жильем для сирот в Алтайском крае. Он еще раз напомнил об основной проблеме в этом направлении - неосвоении регионом выделенных бюджетных средств на решение этой проблемы.

Так, в Алтайском крае право на жилье на 1 января 2021 года имеют 5973 сироты. При этом в 2020 году было выделено 926 млн рублей из федерального бюджета и 285 млн рублей из регионального, то есть в общей сложности - более миллиарда рублей. Однако больше половины этих денежных средств не были освоены и, по заверению местных властей, вернулись в бюджет.

Бастрыкин потребовал тщательно изучить этот момент, удостовериться, что неосвоенные денежные средства действительно вернулись по назначению. Также он остался недоволен безынициативностью подчиненных, которые "ограничиваются формальным подходом, не опрашивают причастных должностных лиц в полном объеме".

Похожая ситуация и в Иркутской области. Женщина, пожаловавшаяся Бастрыкину, в ближайшее время должна получить положенное по закону жилье. Но после семи лет ожидания. Девушка уже обзавелась семьей, но ей отказывали в предоставлении квартиры в родном Ангарске. СК также возбудило уголовное дело о халатности. Но расследование затянулось.

Сейчас в Иркутской области 10 794 сироты стоят в очереди на предоставление жилья. В 2020 году на эти цели было выделено из федерального бюджета 449 млн, из которого не израсходовали 49 млн рублей, а из регионального бюджета - 801 млн рублей (не израсходовано 64 млн рублей). В 2020 году в Иркутской области было предоставлено 526 квартир сиротам, а 127 ребят получили жилищные сертификаты.

По обоим случаям Александр Бастрыкин поручил в кратчайшие сроки завершить предварительное следствие по уголовным делам и доложить результат.

По некоторым сотрудникам, причастным к расследованию этих уголовных дел, назначены служебные проверки.

"Сегодня к федеральному центру не может быть никаких претензий по этому вопросу. Деньги выделяются колоссальные на решение проблемы. Но должностные лица на местах не считают нужным решать вопрос, для многих из них он не является приоритетным, поэтому сироты сталкиваются с бюрократией и волокитой. Наша задача - за подобные действия привлекать по всей строгости закона", - подытожил Александр Бастрыкин.