Кабмин выделил более 1,3 млрд рублей на поддержку регионов Сибири

Ряд регионов Сибирского федерального округа получит более 1,3 млрд рублей в 2021 году на решение наиболее острых проблем. Такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Средства выделены по итогам рабочей поездки главы кабмина по Сибири, в начале марта он посетил Алтайский край, Республику Алтай, Республику Тыва, Новосибирскую и Кемеровскую области.

Почти 203 млн рублей из этой суммы направят на погашение задолженности по зарплате перед работниками шахты "Алексиевская" в Кузбассе. Премьер отмечал, что люди должны получить эти деньги как можно быстрее.

Более 254 млн рублей поступит на строительство объектов водоснабжения и очистных сооружений вблизи Телецкого озера в Республике Алтай. Создание такой инфраструктуры позволит сохранить экосистему уникального водоема.

Тыва получит 297 млн рублей на завершение строительства школы и двух детских садов в Кызыле. Еще более 352 млн рублей пойдет на погашение задолженности республиканской больницы за поставленное оборудование и приобретение нового для оснащения терапевтического корпуса.

Кроме того, 200 млн рублей будет выделено на исследования в области лечения рака, а именно - бор-нейтронозахватной терапии. Мишустин обсуждал этот вопрос с учеными в Институте ядерной физики имени Г.И.Будкера в Новосибирске.