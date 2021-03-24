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24.03.2021 04:58
Рубрика: Общество

Детей опять будет много

Кемеровский перинатальный центр вернулся к обычному режиму работы
Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 62(8413)
Елизавета Борокова стала одной из первых пациенток Кузбасского перинатального центра имени Л.А. Решетовой, открывшегося в Кемерове после длительного перерыва. Почти год центр выполнял роль самого крупного ковидного госпиталя в регионе. И вот на днях здесь убрали последнюю табличку, напоминавшую о "красной зоне". В санпропускнике теперь очередь будущих мам, в палатах - новорожденные.
После закрытия "красной зоны" в перинатальном центре сделали ремонт. Фото: Юлия Потапова После закрытия "красной зоны" в перинатальном центре сделали ремонт. Фото: Юлия Потапова
После закрытия "красной зоны" в перинатальном центре сделали ремонт. Фото: Юлия Потапова

Улыбчивая Лиза рассказала, что в ожидании второй дочки (старшей восемь лет) очень ждала открытия центра. А едва переступила его порог, услышала, как сильно здесь соскучились по привычной работе: "Ура! Наконец-то у нас опять будет много детей!"

В Ленобласти женщина родила ребенка у входа в перинатальный центр

За 340 дней пандемии в ковидарии, развернутом на базе перинатального, пролечились 6,5 тысячи больных коронавирусом. И родились 27 малышей, мамы которых страдали опасной инфекцией. Всего было принято 120 беременных с COVID-19, в том числе очень тяжелых. Тем временем целый комплекс служб в пандемию перебазировался в другие помещения центра, чтобы продолжать, хоть и в уменьшенных объемах, заниматься патологиями будущих мам, проводить ЭКО и оказывать другие виды акушерско-гинекологической помощи. А здоровых женщин рожать направляли в другие медучреждения города, командируя туда же своих специалистов.

- Я девять месяцев ходила в перинатальный на УЗИ, скрининги и консультации, - вспоминает Елизавета. - И сейчас, вы не поверите, оказалась в той самой палате, где лечилась от коронавируса моя мама.

Когда из ковидария выписали последнего пациента, в огромном здании начали косметический ремонт. Строительная бригада трудилась без выходных и праздников. Справились за десять дней. Отмыли, обработали и покрасили полы и стены, продули сотни метров вентиляции, закупили новое постельное белье, одеяла и подушки. Бактериологический и вирусологический контроль в итоге подтвердил: все чисто.

Фото: Пресс-служба НМИЦ им. Мешалкина
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...Первые крики младенцев в обновленном центре услышали почти сразу после его открытия. И даже записали на мобильник. Малышка Валерия, родившаяся точно в срок, мирно посапывает в палате рядом с мамой Олесей. А мальчика, который появился на свет преждевременно, с массой тела меньше тысячи граммов, поместили в отделение реанимации новорожденных. Медсестра Наталья Абалакова с напарницей буквально не отходят от накрытого теплой пеленкой кювеза с крошечным младенцем, внимательно следят за показаниями датчиков.

- Со дня на день к нам приедут специалисты по внедрению новых аппаратов ИВЛ, будем обучать персонал. А в апреле пройдут мастер-классы по использованию эффективной системы питания глубоко недоношенных детей. Закупили ее перед самой пандемией, теперь вот хотим добавить функций, - подчеркнул заместитель главного врача по педиатрии Александр Голомидов.

...В просторных коридорах перинатального центра пока немноголюдно. На 272 стационарные койки в первые сутки приняли чуть больше тридцати пациенток. Время за полдень, по палатам развозят обед в одноразовой посуде. "Кормят хорошо", - кивает Елизавета Борокова. А замглавврача по акушерству Нонна Шибельгут в который раз повторяет: "Ждем вас, дорогие женщины, в любое время суток!"

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