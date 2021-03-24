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Рубрика: Власть

Мишустин дал поручения по итогам рабочих поездок в Кузбасс и Тыву

Текст: Владимир Кузьмин

Премьер-министр Михаил Мишустин дал ряд поручений по итогам рабочих поездок в Кузбасс и Тыву.

Фото: Татьяна Меель/РИА Новости
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В Кемеровской области планируется запустить пилотный проект по модернизации коммунальной инфраструктуры, степень износа которой превышает 60 процентов. Минстрой, Минтранс и Минфин должны до 18 мая представить предложения и определить источники финансирования.

Минтрансу и "РЖД" до 9 апреля предстоит подготовить предложения по развитию пассажирского железнодорожного сообщения в Кузбассе.

По результатам встреч в Республике Тыва Минстрой и Минпросвещения до 15 апреля решат, как усовершенствовать финансирование строительства образовательных учреждений с учетом повышающих коэффициентов, связанных с климатическими, геологическими и другими особенностями территорий.

Кроме того, Минэкономразвития, Минфину и ФНС поручено до 12 мая проанализировать, насколько эффективной в 2020 году была поддержка малого и среднего бизнеса в республике, а также подготовить предложения по недопущению сокращения количества субъектов МСП в Тыве.

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