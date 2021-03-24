Омичи стали более рационально использовать природный ресурс

Согласно рейтингу минприроды РФ, Омск стабильно входит в пятерку городов с лучшей питьевой водой наряду с Москвой и Санкт-Петербургом. По некоторым показателям омская вода в разы качественней, чем допускают санитарные нормы.

11 марта планета отметила Всемирный день водопровода. Омский водоканал, который уже более века очищает и подает горожанам воду, имеет к празднику самое непосредственное отношение. Качество питьевой воды специалисты "Росводоканал Омск" проверяют по 160 показателям. По-этому на его высокие стандарты не способен повлиять даже весенний паводок.

Тем не менее Всемирный день водопровода - повод задуматься о культуре потребления воды. Проблема ее экономии в мире сохраняет свою актуальность. По словам специалистов, омичи тоже стали более рационально ее использовать.

- Если еще в начале XXI века мы традиционно фиксировали два пика потребления воды в год - 31 августа и 31 декабря, когда в городскую водопроводную сеть подавалось 450-500 тысяч кубометров воды в сутки, - то за последние годы эти объемы снизились почти на треть, - приводит цифры директор по производству "Росводоканал Омск" Павел Козлов.

Вода, которая поступает омским потребителям, помимо чистоты и химической безопасности, имеет благоприятные органолептические свойства. А чтобы омичи могли ее бесперебойно получать, в водоканале трудится сразу нескольких подразделений.

Процесс превращения речной воды в питьевую осуществляют сотрудники цеха эксплуатации водопроводных сетей и сооружений. Водопроводы и колонки обслуживают бригады еще трех цехов. В автоматическом режиме службы следят за работой оборудования насосных станций. Диспетчеры координируют работу бригад в случае повреждения сетей. А лабораторный центр контролирует качество питьевой воды 24 часа в сутки. Следить за процессом специалистам помогает современное точное оборудование.

С 1 марта вступили в силу новые санитарные правила, которые значительно снизили гигиенические нормативы содержания в воде многих веществ. Требования к питьевой воде ужесточились. Однако, несмотря на это, качество омской водопроводной воды остается по-прежнему на высоком уровне: она не содержит органических веществ, фактические концентрации металлов и других веществ в ней гораздо ниже допустимых значений. В соответствии с санитарными правилами в водопроводной воде должен быть остаточный хлор, который препятствует возникновению различных кишечных инфекций. "Росводоканал Омск" рекомендует избавляться от следов хлора путем отстаивания воды или кипячения. Кроме того, во внутридомовых водопроводных сетях она может застаиваться. Поэтому прежде чем набрать воду из крана, ее рекомендуется сливать, пока она не станет по-настоящему холодной.

Справка

О необходимости строительства водопровода в Омской городской думе говорили еще в 1906 году. Но только после эпидемии холеры в 1910-м, стройку посчитали безотлагательной. 15 февраля 1915 года состоялся запуск омского водопровода. Его мощность составляла 82 тысяч ведер в сутки, а сеть охватила лишь центральную часть города. С 1 апреля 2005 года функции по водоснабжению и водоотведению выполняет "Росводоканал Омск" (АО "ОмскВодоканал").