- Размер возмещения установлен в сумме не более 216 тысяч рублей на одного работника. Субсидию финансирует бюджет Омской области, - пояснила начальник профильного отдела департамента занятости населения Татьяна Коршикова. - Рассчитывать на поддержку могут омские работодатели, которые трудоустроят сотрудника с инвалидностью первой или второй группы.
В свою очередь, специалисты центров занятости при необходимости, помогут людям с ограниченным возможностями пройти переобучение. Программа бесплатная, курс длится около трех месяцев. Трудоустройство через центры занятости гарантирует омичам официальную работу с обеспечением всех социальных гарантий.
По данным минтруда, в настоящее время на учете в Омской службе занятости состоит 784 жителя региона с ограниченными возможностями здоровья. За два месяца этого года удалось найти работу 78 соискателям. В минувшем году было трудоустроено более 800 инвалидов.
Горячая линия департамента занятости населения министерства труда и социального развития Омской области: (3812) 35-76-70.