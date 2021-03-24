В Омской области введена новая субсидия, стимулирующая трудоустройство инвалидов. Работодатели могут ее получить при условии, что в течение года сохранят за сотрудником с ограниченными возможностями место. А также обеспечат его доставку до работы и обратно.

- Размер возмещения установлен в сумме не более 216 тысяч рублей на одного работника. Субсидию финансирует бюджет Омской области, - пояснила начальник профильного отдела департамента занятости населения Татьяна Коршикова. - Рассчитывать на поддержку могут омские работодатели, которые трудоустроят сотрудника с инвалидностью первой или второй группы.

В свою очередь, специалисты центров занятости при необходимости, помогут людям с ограниченным возможностями пройти переобучение. Программа бесплатная, курс длится около трех месяцев. Трудоустройство через центры занятости гарантирует омичам официальную работу с обеспечением всех социальных гарантий.

По данным минтруда, в настоящее время на учете в Омской службе занятости состоит 784 жителя региона с ограниченными возможностями здоровья. За два месяца этого года удалось найти работу 78 соискателям. В минувшем году было трудоустроено более 800 инвалидов.

Контакт

Горячая линия департамента занятости населения министерства труда и социального развития Омской области: (3812) 35-76-70.