В Барнауле прошел этап "РАПИД Гран-при России "Мемориал Рувима Кура". В трехдневном турнире по быстрым шахматам приняли участие 120 спортсменов из шестнадцати регионов. Один из них - старший тренер мужской сборной России, международный гроссмейстер Александр Мотылев. 41-летний уроженец Екатеринбурга занял второе место - как и победитель турнира Павел Понкратов из Москвы, он набрал 8,5 очка, но уступил по дополнительным показателям.

Шахматы - это модель мира, в котором человек и компьютер сотрудничают и конкурируют на равных. Фото: Татьяна Кравченко

Александр Мотылев прочел в Барнауле лекцию "По следам турнира в Вейк-ан-Зее", а после окончания турнира побеседовал со спецкором "РГ".

Александр Анатольевич, давайте для начала подведем итоги турнира в Барнауле.

Александр Мотылев: Не ожидал, что он будет таким сильным по составу. Я-то рассчитывал на турнир тренировочного типа. В принципе, я доволен. Здесь должен был играть гроссмейстер Алексей Сарана, но он, к сожалению, заболел. Как тренеру мне было бы интересно увидеть его в деле: он и Андрей Есипенко, недавно победивший на турнире в Вейк-ан-Зее чемпиона мира Магнуса Карлсена, - наши молодые надежды. Оба играли за сборную на онлайн-олимпиаде, заняв юниорские вакансии.

Каковы расклады перед шахматной Олимпиадой?

Александр Мотылев: Боюсь, в этом году ее не будет. Слишком много народу в ней занято, сложно будет в нынешних условиях организовать. Мужская сборная России сейчас на подъеме - выиграла недавно онлайн-олимпиаду, чемпионаты мира и Европы. Из больших и заветных целей осталась Олимпиада. Конечно, в онлайн-олимпиаде за сборные дополнительно играли девушки и два юниора, а для России чем больше досок, тем выгоднее - у нас, как правило, хороший выбор шахматистов и крайне важно понять, кто в какой форме подойдет к конкретному турниру.

Однако соперники очень серьезные, и Россию нельзя считать главным фаворитом. Всегда тяжело соперничать с Китаем и США. К тройке ведущих сборных вот-вот присоединится Индия. Даже на онлайн-олимпиаде было видно, насколько сильно играли индийцы. Скоро с этой сборной будет совсем тяжело.

В Китае работает система, выстроенная и опекаемая государством, плюс огромные человеческие ресурсы. А в чем секрет успехов США с Индией?

Александр Мотылев: Американские шахматы многим обязаны 76-летнему миллионеру и меценату Рексу Синкфилду. В США за последние годы перебралось несколько сильных шахматистов. Самый свежий пример - Левон Аронян из Армении. В сборной США, скажем так, немного доморощенных американцев. В Индии другая ситуация. Глубокие шахматные традиции усиливаются материальной поддержкой молодых талантов со стороны властей городов и штатов. В стране очень много 12-14-летних гроссмейстеров. Шахматы в Индии очень популярны, для многих это шанс выбиться наверх. Чемпион мира Виши Ананд много сделал в плане популяризации этой игры в своей стране.

Почему шахматы стремительно молодеют?

Александр Мотылев: В 2003 году у меня была партия с Виктором Львовичем Корчным. Он играл, кажется, за Санкт-Петербург, я - за Екатеринбург. Интересная партия получилась. Я ему в итоге предложил ничью, он согласился, и мы спокойно разошлись. Виктор Львович вел себя очень корректно, хотя ему, наверное, не очень было приятно свести вничью партию с каким-то юнцом. Корчному тогда шел восьмой десяток, но играл он очень бодро.

Александр Мотылев: Компьютер показывает тебе ходы, но не объясняет, что происходит, в чем суть игры. Фото: Предоставлено Сергеем Мотылевым

Современные же шахматы стремительно молодеют. Я выполнил норматив кандидата в мастера в одиннадцать лет, что считалось неплохим достижением. А сейчас в таком возрасте гроссмейстерами становятся. Играть вообще в шесть лет начинают. В наше время выступать на высоком уровне после сорока лет уже сложно, хотя есть, конечно, исключения - глыбы вроде Виши Ананда или Владимира Крамника. Они и в пятьдесят лет будут отлично играть. Прежде всего за счет богатой школы. На молодое же поколение серьезное влияние оказывают компьютеры, они и играют довольно одинаково.

Вообще сегодня теорией трудно кого-то удивить. Все знают, как играть. И можно сказать, что компьютеры убивают живую игру. Но они открыли нам много нового, и нынешний скачок в понимании шахмат произошел благодаря компьютеризации. Стало гораздо легче с анализом партий. Появились программы, которые помогают по-разному смотреть на одну и ту же позицию. Сейчас смотришь какую-нибудь классическую партию, и компьютер неожиданно подсказывает какой-то сильный ход. А он даже в комментариях сильных гроссмейстеров не упоминался.

В чем проблема нынешних шахматистов? Мало пользоваться помощью компьютера - важно ее очеловечить. Новые движки показывают, что везде будет ничья. Но за доской психология бывает важнее математики.

Как "компьютерные шпаргалки" влияют на молодежь?

Александр Мотылев: Это проблема. Ребята научились быстро находить ошибки, но не понимают их природы. У них появляется своеобразная механика ходов - компьютерная. Представители старой школы играют по-другому. На каком-то этапе молодой игрок с помощью компьютера может обходиться и без тренера, но на определенном этапе ему не обойтись без человеческого фактора. Компьютер показывает тебе ходы, но не объясняет, что происходит.

Вы смотрели нашумевший сериал "Королевский гамбит"? С точки зрения профессионала, как там показана игра в шахматы?

Александр Мотылев: Сериал понравился. "Королевский гамбит" сделал много для популяризации шахмат. После его выхода произошел всплеск интереса к нашей игре. Помогло то, что консультантом фильма был Гарри Каспаров. В фильмах про шахматистов сама игра зачастую присутствует только для антуража, многие фрагменты вызывают чувство неловкости. Какие-то безумные партии разыгрывают, а тут даже профессионалам было интересно. Сейчас в интернете можно найти обзоры партий из этого сериала - и они очень интересные. Некоторые детали вызывали снисходительную улыбку - герои вели себя за доской не как шахматисты, - но в целом все смотрелось увлекательно. И обычному зрителю шахматы стали интересны.

Каков усредненный портрет современного шахматиста?

Александр Мотылев: По темпераменту мы совершенно разные. Есть интроверты и экстраверты. Но в целом у шахматистов достаточно высокий уровень культуры и широкий кругозор. Сейчас среди нас мало людей не от мира сего - тех, кто с головой погружен в мир 64 черно-белых клеток. Анатолий Карпов как-то сказал: "Шахматы - это моя жизнь, но моя жизнь - это не только шахматы".

Ключевой вопрос

На лекции у вас несколько раз проскочило выражение: "С человеческой точки зрения". Это антитеза "нечеловеческой точки зрения", компьютерной?

Александр Мотылев: То, что показывает компьютер в анализе той или иной позиции, не всегда надо воспринимать на веру. Он может показать, что ничья. Но чтобы добиться ее, шахматисту надо сделать единственно правильные ходы. Компьютер их легко высчитывает, а человек обычно ошибается. Все-таки шахматы - игра людей. Пока еще.