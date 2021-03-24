В АО "Транснефть - Западная Сибирь" выполнено техническое освидетельствование механо-технологического оборудования

С января по март было освидетельствовано 37 единиц оборудования, в том числе магистральные насосы, резервуары горизонтальные стальные, клиновые задвижки, фильтры для нефти, краны мостовые, системы предохранительных устройств с пневмоуправлением, системы приточной и вытяжной вентиляции.
В рамках освидетельствования была дана оценка технического состояния оборудования и определен срок разрешенной эксплуатации с учётом конструктивных и эксплуатационных особенностей. Цель - обеспечение высокого уровня промышленной безопасности и надежности эксплуатации производственной инфраструктуры акционерного общества.
Техническое освидетельствование оборудования выполнялось с привлечением экспертов специализированных организаций, имеющих аттестацию Ростехнадзора. Выполнен комплекс диагностических работ, в том числе проанализирована эксплуатационная, конструкторская и ремонтная документация, проведен параметрический и визуальный контроль, определены механические характеристики корпусных деталей оборудования, дана оценка степени износа деталей и коррозионных процессов.
На основе технического освидетельствования подтверждено соответствие оборудования требованиям промышленной безопасности. По результатам диагностики все оборудование было признано работоспособным, выдано разрешение на его дальнейшую эксплуатацию.
Материал подготовлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"