В АО "Транснефть - Западная Сибирь" выполнено техническое освидетельствование механо-технологического оборудования

На производственных объектах в Ишимском, Омском, Томском, Новосибирском и Красноярском районных нефтепроводных управлениях (РНУ) АО "Транснефть - Западная Сибирь" завершено техническое освидетельствование механо-технологического оборудования.

С января по март было освидетельствовано 37 единиц оборудования, в том числе магистральные насосы, резервуары горизонтальные стальные, клиновые задвижки, фильтры для нефти, краны мостовые, системы предохранительных устройств с пневмоуправлением, системы приточной и вытяжной вентиляции.

В рамках освидетельствования была дана оценка технического состояния оборудования и определен срок разрешенной эксплуатации с учётом конструктивных и эксплуатационных особенностей. Цель - обеспечение высокого уровня промышленной безопасности и надежности эксплуатации производственной инфраструктуры акционерного общества.

Техническое освидетельствование оборудования выполнялось с привлечением экспертов специализированных организаций, имеющих аттестацию Ростехнадзора. Выполнен комплекс диагностических работ, в том числе проанализирована эксплуатационная, конструкторская и ремонтная документация, проведен параметрический и визуальный контроль, определены механические характеристики корпусных деталей оборудования, дана оценка степени износа деталей и коррозионных процессов.

На основе технического освидетельствования подтверждено соответствие оборудования требованиям промышленной безопасности. По результатам диагностики все оборудование было признано работоспособным, выдано разрешение на его дальнейшую эксплуатацию.

Материал подготовлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"