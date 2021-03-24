Вторая бригада компании СУЭК-Кузбасс добыла миллион тонн угля

Новости

Хуснуллин: Число строителей на космодроме "Восточный" будет увеличено 13:08
Германия не поддалась давлению госсекретаря США по "Северному потоку-2" 13:07
Путин передал Асаду пожелания скорейшего выздоровления 13:05
В РФС подтвердили проверку двух игроков "Тамбова" на участие в тотализаторе 13:04
В Индии выявлен новый штамм COVID-19 с двойной мутацией 12:56
Эсеры вновь выдвинут Москалькову на пост уполномоченного по правам человека 12:52
Выбирать проекты благоустройства помогут 32 тысячи волонтеров 12:47
Котенок по имени Гав полетит на МКС 12:30
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони госпитализирован 12:22
Фармацевты заработали почти 6,5 млрд евро на госконтрактах в Испании 12:16
Более четверти французов заявили о желании привиться "Спутником V" 12:09
Памфилова: Лицо избирательной системы стало более женским 12:07
Иностранцы отказались более чем от 500 земельных участков в Крыму 12:01
Искусственный интеллект поможет учителям проверять сочинения на ЕГЭ 11:54
В Москве задержаны пранкеры за хайповый угон BMW 11:52
Российский препарат от коронавируса зарегистрирован в Индонезии 11:48
В Москве упали цены на аренду жилья 11:48
Суд оставил под домашним арестом директора челябинского аэропорта 11:45
У сериала "Соколиный глаз" появится спин-офф 11:42
В комплексе городского хозяйства рассказали о благоустройстве Красной Пресни 11:41
Два игрока "Тамбова" вызваны в РФС из-за подозрений в ставках на матчи 11:40
Открыта регистрация на "золотые стажировки" для студентов и выпускников 11:37
Сотрудники МВД задержали "положенца по Татарстану" 11:31
В апреле москвичи смогут наблюдать первый в этом году звездный дождь 11:31
Оперштаб: Еще 1593 пациента вылечились от коронавируса в Москве 11:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разрешил гражданам подавать иски на завышенные цены
Верховный суд разрешил гражданам подавать иски на завышенные цены
Кто имеет право на дополнительный отпуск
Кто имеет право на дополнительный отпуск
Как изменятся правила сдачи экзамена на права с 1 апреля
Как изменятся правила сдачи экзамена на права с 1 апреля
24.03.2021 12:25

Вторая бригада компании СУЭК-Кузбасс добыла миллион тонн угля

Очистная бригада Игоря Малахова шахты имени А. Д. Рубана АО "СУЭК-Кузбасс" (входит в Сибирскую угольную энергетическую компанию Андрея Мельниченко) стала второй в СУЭК, добывшей вслед за бригадой Анатолия Кайгородова шахты имени В. Д. Ялевского с начала юбилейного для компании года миллионную тонну угля.
Фото: Пресс-служба СУЭК-Кузбасс Фото: Пресс-служба СУЭК-Кузбасс
Фото: Пресс-служба СУЭК-Кузбасс

Весь уголь выдан из лавы №818, введенной в эксплуатацию в январе 2021 года с запасами 2,8 миллиона тонн угля. Очистной забой оборудован 174 секциями крепи Tagor 24/50ПСЗ. В лавный комплект также вошли конвейер SH PF-6/1342 и очистной комбайн Eickhoff SL 900, способный добывать до четырех тысяч тонн угля в час. Вынимаемая мощность пласта Полысаевский-2 составляет 4,7 метра, марка угля Д.

Отрабатывает лаву бригада Игоря Малахова. И уже в первый полный месяц работы - февраль - нагрузка на забой составила полмиллиона тонн. Напомним, что именно этот очистной коллектив по итогам 2019 года установил новый рекорд российской угольной отрасли по добыче угля за год, выдав на-гора 6 млн 344 тысячи тонн угля. Отметим также, что по итогам ноября 2019 года бригада Игоря Малахова добыла 1 011 тыс. тонн угля. Таким образом, она стала третьей в истории Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК), и всей угольной отрасли России, сумевшей за календарный месяц добыть более одного миллиона тонн угля.

Лава №818 - последняя из подготовленных к добыче запасов участка "Магистральный". Взамен ему на предприятии целенаправленно ведутся работы по запуску участка "Благодатный", ввод которого намечен на четвертый квартал текущего года.

Развитие шахты имени А.Д. Рубана в числе приоритетных направлений СУЭК Андрея Мельниченко. За последние два года общий объем вложенных в предприятие инвестиций составил почти шесть миллиардов рублей.

Справка

СУЭК - одна из ведущих угледобывающих и энергетических компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из основных производителей тепла и электроэнергии в стране. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 12 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 70 000 человек. Основной акционер - Андрей Мельниченко.

Материал подготовлен пресс-службой СУЭК-Кузбасс

В регионах Компании Региональные пресс-релизы Пресс-релизы СФО Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край СФО Кемеровская область СФО Новосибирская область СФО Омская область СФО Томская область

Главное сегодня

Песков ответил на вопрос о дате Послания
Госдума приняла закон о праве президента претендовать еще на два срока
Интервью главы ЦИК Эллы Памфиловой. Главное
Курс евро поднялся выше 91 рубля впервые с 25 февраля
Правительство Пензенской области ушло в отставку