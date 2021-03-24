Вторая бригада компании СУЭК-Кузбасс добыла миллион тонн угля

Очистная бригада Игоря Малахова шахты имени А. Д. Рубана АО "СУЭК-Кузбасс" (входит в Сибирскую угольную энергетическую компанию Андрея Мельниченко) стала второй в СУЭК, добывшей вслед за бригадой Анатолия Кайгородова шахты имени В. Д. Ялевского с начала юбилейного для компании года миллионную тонну угля.

Весь уголь выдан из лавы №818, введенной в эксплуатацию в январе 2021 года с запасами 2,8 миллиона тонн угля. Очистной забой оборудован 174 секциями крепи Tagor 24/50ПСЗ. В лавный комплект также вошли конвейер SH PF-6/1342 и очистной комбайн Eickhoff SL 900, способный добывать до четырех тысяч тонн угля в час. Вынимаемая мощность пласта Полысаевский-2 составляет 4,7 метра, марка угля Д.

Отрабатывает лаву бригада Игоря Малахова. И уже в первый полный месяц работы - февраль - нагрузка на забой составила полмиллиона тонн. Напомним, что именно этот очистной коллектив по итогам 2019 года установил новый рекорд российской угольной отрасли по добыче угля за год, выдав на-гора 6 млн 344 тысячи тонн угля. Отметим также, что по итогам ноября 2019 года бригада Игоря Малахова добыла 1 011 тыс. тонн угля. Таким образом, она стала третьей в истории Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК), и всей угольной отрасли России, сумевшей за календарный месяц добыть более одного миллиона тонн угля.

Лава №818 - последняя из подготовленных к добыче запасов участка "Магистральный". Взамен ему на предприятии целенаправленно ведутся работы по запуску участка "Благодатный", ввод которого намечен на четвертый квартал текущего года.

Развитие шахты имени А.Д. Рубана в числе приоритетных направлений СУЭК Андрея Мельниченко. За последние два года общий объем вложенных в предприятие инвестиций составил почти шесть миллиардов рублей.

Справка

СУЭК - одна из ведущих угледобывающих и энергетических компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из основных производителей тепла и электроэнергии в стране. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 12 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 70 000 человек. Основной акционер - Андрей Мельниченко.

Материал подготовлен пресс-службой СУЭК-Кузбасс