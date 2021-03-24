Лавина отрезала от транспортного сообщения 30 сел в горах Дагестана

Крупная снежная лавина сошла в горах Дагестана, отрезав от транспортного сообщения 29 населенных пунктов Тляратинского района республики, а также районный центр - село Тлярата. Как сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства Дагестана, лавина полностью перекрыла дорогу протяжении 60 метров, ведутся работы по ее расчистке.

В Дагестане также продолжается расчистка дороги в Рутульском районе, где сошедшая 23 марта лавина отрезала от транспортного сообщения девять населенных пунктов, в которых проживают в общей сложности 3900 человек.

По информации ГУ МЧС по Дагестану, для оказания помощи населению и мониторинга обстановки на место направлена группа спасителей с беспилотным летательным аппаратом.

Как сообщил начальник отдела оперативного планирования ГУ МЧС России по Республике Дагестан Анварбег Магомедов, работы по расчистке дороги были приостановлены из-за неблагоприятных погодных условий, они будут возобновлены при ближайшей возможности.

За последние трое суток в Дагестане сошло более десятка лавин. Как отметили в пресс-службе ГУ МЧС по республике, опасность схода лавин сохраняется в Ахтынском, Рутульском, Цумадинском, Цунтинском районах, а также на Бежтинском участке Республики Дагестан. Жителям региона рекомендовано воздержаться от поездок и походов на лавиноопасные участки.