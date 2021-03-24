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24.03.2021 17:07

Паллиативная беспомощность

В Дагестане неизлечимые больные остались без ухода
Текст: Тимур Алиев
Российская газета - Неделя - Юг России № 62(8413)
В Дагестане команда проекта ОНФ "Регион заботы" обнаружила нарушения в оказании паллиативной помощи в медицинских учреждениях. Некоторые отделения существуют лишь на бумаге, тогда как в специализированной помощи нуждаются около десяти тысяч человек.

Паллиативная медицина призвана помогать неизлечимым больным жить максимально активно, облегчать течение болезни, повышать качество жизни пациентов и их близких. Еще в декабре 2019 года правительство Дагестана утвердило программу развития паллиативной помощи до 2025 года. Она предполагает создание 153 коек круглосуточного врачебного ухода и 65 коек сестринского ухода для взрослых, 20 круглосуточных коек для детей.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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При негосударственной городской больнице №3 Махачкалы открылась первая служба выездной патронажной помощи. В 2020 году, несмотря на пандемию, начало работать паллиативное отделение для детей. Но на этом позитивные впечатления участников проекта от визита в Дагестан, пожалуй, закончились.

- Из-за перепрофилирования первой городской больницы Махачкалы на COVID-19 остановилась работа единственного в республике отделения паллиативной помощи для взрослых. В результате профессиональной стационарной помощи неизлечимым больным по большому счету нет, - отметила автор проекта ОНФ "Регион заботы" Нюта Федермессер.

По документам существуют стационарные паллиативные отделения в больницах Кизляра, Дербента и в районе Новострой возле Махачкалы. Но в действительности они не работают.

Фото: Группа "ВКонтакте" села Мутный Материк
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Федермессер рассказала, что в дербентском отделении койки есть и больные там лежат, но нельзя сказать, что они получают помощь и уход. В Кизляре нет и коек. Не работает отделение в Новолакском районе. Закрыты двери в махачкалинской больнице, это притом что здесь есть новехонькое отделение на 30 коек, отремонтированное и с обученной командой.

- Выяснилось, что правительство региона должно было выделить средства именно этой больнице, однако юридический отдел минздрава не знает, как это сделать, несмотря на то что есть опыт других регионов страны, - отметила Нюта Федермессер.

Также эксперты отметили, что по обеспечению паллиативных пациентов наркотическими и психотропными лекарствами регион находится на одном из последних мест в стране.

Тем временем

Сразу после отъезда экспертов в минздраве Дагестана срочно обсудили итоги реализации госпрограммы развития паллиативной помощи. Пока все мероприятия только планируются.

"Планируется увеличить количество выездных бригад патронажной службы и объемов помощи. Паллиативное отделение будет открыто в поселке Шамилькала Унцукульского района, рассматривается возможность открытия кабинета паллиативной помощи и формирование выездных бригад при республиканском онкоцентре", - пообещали чиновники.

Достигнуто соглашение о строительстве в Дербенте хосписа. В нем планируется открыть 15 коек для детей и 30 - для взрослых.

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