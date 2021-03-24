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24.03.2021 17:18
Рубрика: Происшествия

В Дагестане возбудили уголовное дело после взрыва гранаты в школе

Текст: Елена Гриценко

Следственные органы в Дагестане возбудили уголовное дело после взрыва гранаты на занятии по основам безопасности и жизнедеятельности в средней школе города Хасавюрта. В результате происшествия учитель лишился четырех пальцев правой руки, никто из учащихся не пострадал.

Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Дагестану, дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

Фото: Прокуратура Краснодарского края
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- В средней общеобразовательной школе №10 Хасавюрта во время проведения дополнительного практического занятия по основам безопасности и жизнедеятельности, при демонстрации способа разбора гранаты, в момент откручивания запала произошла его детонация. Ненадлежащее исполнение должностными лицами данной школы своих обязанностей вызвало угрозу жизни и здоровья несовершеннолетних, - сообщили в следственном управлении.

Известно, что граната взорвалась в руках учителя, в результате педагог получил ранение, у него оторваны четыре пальца руки. Для оказания медицинской помощи он доставлен в больницу.

Тем временем прокуратура Хасавюрта начала проверку исполнения законодательства об образовании и защите прав несовершеннолетних в школе, где произошло ЧП.

- В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, в том числе, каким образом учебно-имитационный запал военно-учебной гранаты оказался среди учебно-технической базы школы, - отметили в пресс-службе республиканской прокуратуры, добавив, что проверки безопасности использования учебного инвентаря будут проведены во всех образовательных учреждениях города.

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