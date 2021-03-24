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24.03.2021 13:57
Рубрика: Происшествия

В Осетии найден мертвым пропавший депутат гордумы Беслана

Текст: Михаил Сухарев (Северная Осетия)

Двое жителей Беслана задержаны по подозрению в убийстве депутата собрания представителей Бесланского городского поселения Тамерлана Торчинова. Как сообщили "РГ" в пресс-службе следственного управления СКР по Северной Осетии, тело 64-летнего мужчины удалось обнаружить по показаниям подозреваемых.

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Напомним, депутат Тамерлан Торчинов пропал 22 марта 2021 года, после того как отправился прогуляться возле Бесланского ипподрома. Позже в этот же день там нашли его белый "Lexus" со следами крови на передней панели. Отдел СУ СКР Северной Осетии по Правобережному району сразу начал проверку по признакам похищения человека. МВД республики объявило пропавшего в розыск.

Как уточнил старший помощник руководителя СУ СКР региона по взаимодействию со СМИ Эдуард Гусов, следователи совместно с полицией задержали по подозрению в убийстве двоих местных жителей 1985 года рождения. Задержанные дали признательные показания в похищении, а затем сознались и в убийстве. Место захоронения тела Торчинова они указали следователям.

Сейчас специалисты устанавливают причину смерти депутата и собирают доказательства в отношении задержанных. Также изучаются обстоятельства и мотивы преступления, идут поиски возможных соучастников.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Северная Осетия

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