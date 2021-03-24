В Северной Осетии к 1100-летию крещения Алании выпустят юбилейную монету

На юбилейной монете, которую в Северной Осетии выпустят к 1100-летию крещения Алании, будет изображение княгини Марии Ясыни. Эскиз юбилейной монеты обсуждался во время рабочей встречи между архиепископом Владикавказским и Аланским Леонидом и министром РСО - Алания по вопросам национальных отношений Асланом Цуциевым.

На данный момент эскиз памятной монеты находится в разработке. Уже известно, что на реверсе памятной монеты "1100-летие крещения Алании" будет изображение княгини Марии Ясыни, представляющее собой фрагмент росписи в храме святого равноапостольного князя Владимира во Владикавказе.

"Память об этом историческом юбилее должна сохраниться и после окончания праздничных мероприятий, чтобы о нем узнали как можно больше людей в России и за ее пределами. Удачным решением этой задачи станет выпуск Банком России памятной монеты "1100-летие крещения Алании", - отмечал раннее глава Северной Осетии Вячеслав Битаров.

В рамках празднования крещения Алании идет реставрация храмов и культурных объектов. Реализуются музейные и выставочные проекты. В юбилейном году планируется проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий. К знаменательной дате будет выпущена почтовая марка, созданы документальные, художественные и мультипликационные фильмы, изданы книги об истории крещения Алании.

Отметим, что президент России распорядился на государственном уровне отпраздновать в 2022 году 1100-летие крещения Алании. К годовщине подготовлен ряд мероприятий. В частности, планируется открытие храма святого Александра Невского, который станет крупнейшим в Северо-Кавказском регионе. Первые аланы приняли христианство во II веке, однако массовое крещение произошло приблизительно 1100 лет назад.