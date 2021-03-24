Гатчина официально стала столицей Ленобласти

Гатчина официально стала столицей Ленинградской области. Депутаты Законодательного собрания региона приняли соответствующий закон сразу в трех чтениях.

Как пояснил журналистам спикер регионального парламента Сергей Бебенин, новый закон вносит изменения в Устав Ленинградской области, устанавливающие юридические основания для работы региональной власти на новом месте.

- Гатчина объявляется городом, в котором будут в том числе размещены подразделения правительства, - добавил он. - Сегодня это решение поддержано депутатами парламента.

Выбор Гатчины как административного центра региона в областном собрании объяснили историческими, экономическими, логистическими, культурными и политическими факторами, а также удобным географическим положением.

- Именно здесь было сосредоточено управление Российской империей при императоре Павле I, - отметили в пресс-службе ЗАКСа. - Во второй раз Гатчина приобрела статус главной императорской резиденции в 1881 году, когда в городе жил с семьей император Александр III.

При этом часть властных структур сохранит прописку на прежнем месте: статья 1 нового закона устанавливает, что местом размещения органов государственной власти Ленинградской области являются город Гатчина Ленинградской области и город Санкт-Петербург, ведь масштабная передислокация не может состояться одномоментно. Закон вступит в силу с момента официального опубликования, а поэтапный переезд чиновников начнется в 2021 году.