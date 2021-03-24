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Рубрика: Общество

Мир становится ближе

Слабовидящих людей учат пользоваться гаджетами и ориентироваться на кухне
Текст: Светлана Цыганкова (Карелия)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 62(8413)
Что необходимо незрячему человеку? Собака-поводырь, специальная белая трость и смартфон. Последний особенно нужен. Так считает Олег Черепанов, один из учредителей Центра социально-трудовой реабилитации "Гармония". А уж он, инвалид по зрению, это точно знает.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Вообще-то все началось с лечебного салона "Гармония" десять лет назад. Учреждение, в котором работали незрячие массажисты, было первым на Северо-Западе и одним из немногих в России.

Фото: Музей ИЗО Карелии
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С идеей создания салона выступили сами молодые люди с проблемами зрения. Специалисты республиканского бизнес-инкубатора помогли написать проект, конкурсная комиссия выделила правительственный грант в размере 300 тысяч рублей. Услуги оказывали в первую очередь людям с ограниченными возможностями. Можно сказать, что инвалиды создали лечебный салон для инвалидов.

Потом стали задумываться о том, что таким людям нужны не только лечебные услуги. Они должны уметь хорошо ориентироваться в городе, не чувствовать себя беспомощными. Лет тридцать назад незрячие считали шаги, запоминая количество ступенек и повороты. Но мир не стоит на месте, он развивается.

- Смартфон - самое мощное реабилитационное средство, - говорит Олег Черепанов. - В нем множество всяких приложений. Он действует как навигатор: подскажет, где ты находишься, как лучше пройти. А еще это и новости, и библиотека, и банк.

При мне Олег позвонил совершенно незнакомому волонтеру, откликнулась девушка из города Тольятти. Попросил помочь прочитать название журнала, лежащего перед ним на столе. Девушка все сделала правильно. Точно так же можно связаться с волонтером, например, в магазине, если незрячий человек не может разобраться с товарами и чеками.

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Всему этому в Центре социально-трудовой реабилитации "Гармония" учат инвалидов по зрению. А еще - навыкам работы на ноутбуке, который озвучивает все действия. На нем незрячие быстро осваивают десятипальцевый метод печатания. Ну а если голосовая работа на ноутбуке надоедает, то можно перейти на систему Брайля. Это компактное устройство со шрифтом, подключенное напрямую к компьютеру. Есть в центре и устройство, которое само читает любые тексты.

Впрочем, в центре учат не только правилам применения гаджетов. Большое внимание уделяют различным бытовым навыкам. Например, пользоваться стиральной машиной или кухонной плитой. Отдельный разговор - приготовление еды. Представьте, как непросто человеку с проблемами зрения нарезать продукты, сварить их или пожарить, вынуть из кастрюли готовые макароны или картошку. Здесь тоже придут на помощь специальные приспособления.

- В этой кастрюле такая же по высоте и диаметру металлическая сетка. Вы чувствуете ее? - спрашивает Наталия Крицкая, сотрудник центра, которая учит инвалидов кухонным премудростям. - Когда макароны готовы, нужно вынуть их из воды прямо в решетке. А это устройство мы надеваем на чашку, и когда наливаем нужное количество воды, оно подает голосовой сигнал.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Впрочем, приготовление блюд - это не главное. Цель - отработать навыки, чтобы спокойно чувствовать себя не только на кухне, но и вообще в жизни. Благодаря таким занятиям незрячие люди становятся самостоятельнее, они увереннее себя ведут на улице, ориентируются в пространстве, некоторые научились даже печь пироги.

Недавно в Петрозаводске принимали известного тифлопедагога из Москвы Марту Любимову, автора программы обучения незрячих и слабовидящих людей ориентированию в пространстве и кулинарии "Особый взгляд". Этот десятидневный курс разделили на три части: для взрослых с проблемами зрения, для детей, которые учатся в специализированной школе-интернате, и для родителей подобных ребят. Да, для последней категории это тоже важно. Ведь именно родителям надо научить ребенка пользоваться столовыми приборами, подогреть чайник, сходить в магазин. Конечно, маме проще самой все сделать, опасаясь, что ребенок может пораниться. Но если дети не будут этого уметь, то потом им придется нелегко. Сложнее всего - когда люди теряют зрение во взрослом возрасте и не представляют, как дальше жить. С такими тоже работают в центре.

- Сегодня у незрячего человека все больше возможностей жить полноценной жизнью, чувствовать себя уверенным, - считает Олег Черепанов. - Молодым людям важно иметь работу. Я всегда говорил и говорю: сначала нужно оценивать профессиональные качества любого специалиста, а потом говорить о том, что у этого человека проблемы со зрением.

Справка "РГ"

По последним данным Пенсионного фонда России, численность инвалидов трудоспособного возраста в Карелии составляет 16 157 человек, из которых 2926 имеют работу. Это всего 18 процентов.

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