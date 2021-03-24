Кольский полуостров получил шанс стать одним из центров зимнего парусного спорта в России. Минспорта РФ и Всероссийская федерация парусного спорта поддержали заявку региона на проведение чемпионата мира по этим дисциплинам на побережье Баренцева моря в селе Териберка, которое благодаря потрясающим арктическим пейзажам обрело популярность среди туристов всего мира. Чемпионат должен состояться в 2023 году, подготовка к нему уже началась.

Зимние цветы

Тундра Кольского полуострова умеет цвести не только летом. В марте, когда день на Севере становится достаточно длинным, среди бескрайних белых просторов на побережье Баренцева моря появляются разноцветные "лепестки" кайтов - воздушных змеев особой конструкции, за которыми с помощью строп мчатся люди на горных лыжах и сноубордах.

- Пожалуй, это одно из самых крутых зимних мест, где мне приходилось кататься. Я говорю не только про Россию, но и про мировые споты, а сравнивать есть с чем, - признает Олег Черкашин, неоднократный чемпион российских и мировых турниров по кайтсерфингу и виндсерфингу.

На ровном и сильном ветру, наполняющем кайт, можно сильно разогнаться и даже подняться в воздух. Достаточно ветра 15 метров в секунду и ровного шершавого льда, чтобы кайтер смог нестись по белой глади со скоростью до 100 километров в час.

Тот, кто испытал это ощущение, всегда будет любить ветер, северные пейзажи и общество таких же сумасшедших, которым интересны не пальмы и пляжи, а сверкающие заснеженные просторы, гранитные сопки и холодное море на самом краю земли.

- Для зимнего кайтсерфинга Териберка - самое подходящее место, - добавляет Фарид Арсланов, председатель Федерации парусного спорта Мурманской области, известный в спортивном мире сноукайтер, завоевавший серебро и бронзу на чемпионате мира по зимним видам парусного спорта WISSA 2020. - К нам приезжают сотни людей, чтобы научиться кайтсерфингу. Здесь уже состоялись два чемпионата России по этому виду спорта, а в конце марта в очередной раз пройдет этап Кубка России. На соревнования мы приглашаем не только профессионалов, но и любителей, которые приезжают в Мурманскую область просто покататься ради удовольствия. К спортсменам-профессионалам они относятся с некоторой иронией: мол, от кайтсерфинга нужно получать удовольствие, а не гнаться за призами и травмироваться на соревнованиях. Но когда они осторожно привносят в свое увлечение спортивную составляющую, то всегда потом осознают, насколько это круто! Тот, кто готов посостязаться с другими, прогрессирует в зимнем парусном спорте гораздо быстрее.

За змеем - по тундре

Зимний кайтсерфинг на замерзших водоемах в России известен более двадцати лет. На Кольском полуострове любители этого вида спорта стараются кататься не только по озерам, но и по тундре, где есть возможность подниматься и спускаться по плавным склонам возвышенностей, лавировать между крупными камнями и сопками. Все это приносит особые ощущения. До сих пор гонки здесь проходили только на льду водохранилища, но несколько лет назад было решено прокатиться уже не по ровному люду, а по тундре. Вначале эта идея пришлась по вкусу не всем, но затем спортсмены так оценили новый формат, что заявили: на соревнования они будут приезжать только в том случае, если они будут проводиться в тундре.

Потенциал тундры Кольского полуострова для сноукайтинга огромен. По словам Фарида Арсланова, одномоментно в окрестностях Териберки могут кататься несколько сотен человек. В год сюда можно привлечь несколько тысяч любителей зимнего парусного спорта. Кстати, им можно заниматься не только в Териберке, но и в районе Печенги, на полуостровах Рыбачьем и Среднем и в других районах Заполярья, где множество прекрасных мест для гонок по рельефу.

- Совсем недавно в сноукайтинге появилась новая дисциплина - эндуро, - рассказывает Фарид Арсланов. - Она подразумевает, что кайтеры за несколько дней должны преодолеть сверхдлинную дистанцию - около

300-400 километров. Команда из двух человек, идущих под кайтами, тянет за собой волокуши с продуктами и всем необходимым снаряжением - палатками, спальниками, запасной одеждой, оборудованием, горючим. Такую дисциплину вполне можно развивать на Рыбачьем и в Териберке. Учитывая все это, на Кольский полуостров можно привлечь дополнительно десятки тысяч любителей такого спорта.

Арктический серфинг

Кайтинг вполне можно назвать круглогодичным видом спорта: еще до окончания зимы в Териберке некоторые начинают кататься на летних кайтах и заниматься серфингом в море, несмотря на то что температура воды в нем не превышает пяти-шести градусов. Впервые эти воды "обкатал" известный серфер Николай Рахматов в 2014 году:

- В 2009 году я впервые посетил берега Баренцева моря, где буквально на следующий год организовал сноукайт-тур "Белоснежная тундра", который теперь уже стал ежегодным. Приезжая в Териберку и находясь там подолгу, мы множество раз выходили на скалистый берег Северного Ледовитого океана, чтобы посмотреть на шторм. Погода в это время изменчивая. Довольно часто с Баренцева моря дует северный ветер. Местные называют его моряной. Северный ветер с океана на сушу приносит обильные осадки, влажность и огромные волны, размер которых зависит от продолжительности и силы ветра.

Именно тогда у Николая возникло желание попробовать здесь серфинг. Его останавливало только одно - неумение серфить достаточно хорошо, чтобы не подвергать свою жизнь опасности, поэтому приходилось только любоваться красотой и мощью океана. Однако в марте 2014 года все обстоятельства сложились: научившись в достаточной мере укрощать волны на Маврикии, Николай впервые вышел на серфе в водах Баренцева моря на скалистом мысу Териберского залива. Волны здесь могут достигать пяти метров. Бороться с ними - занятие очень сложное и опасное, есть риск удариться о камень и погибнуть. Сильный ветер порой сдувает серфера с доски в воду. Волны, бьющие в доску для серфинга, вполне способны ее сломать.

- Ледяная вода - огромный стресс для организма, - делится ощущениями серфер Сергей Расшиваев. - Сначала испытываешь шок, но потом привыкаешь - при условии, что на тебе самый плотный гидрокостюм и полностью укрыто все тело. Лицо, конечно, адски обжигает холодом, но приходится терпеть. И в какой-то момент становится даже жарко. Начинаешь потеть. Это как во время бега в мороз. Стоит остановиться - и тут же замерзнешь. Но тот, кто испытал это на себе, прежним уже не станет!

Фото: Архив Фарида Арсланова

Справка "РГ"

Кайт - большой управляемый воздушный змей, предназначенный для передвижения человека по поверхности воды или по снегу.

Сноукайтинг - вид спорта, представляющий собой занятия с буксировочным кайтом на снежном покрытии или льду с применением лыж, сноуборда или коньков.

Кайтсерфинг, или кайтбординг, - вид спорта, основой которого является движение под действием силы тяги, развиваемой воздушным змеем, которым управляет спортсмен.