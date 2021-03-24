Новости

Путин встретится с лауреатами премий и посетит детский театр 17:42
Алина Загитова поддержала участников ЧМ в Стокгольме 17:27
Песков оценил возможность возвращения Путина к обычному графику работы 17:22
Захарова: НАТО стоит заняться своими проблемами 17:19
В Дагестане возбудили уголовное дело после взрыва гранаты в школе 17:18
Эрдоган переизбран на пост главы Партии справедливости и развития 17:13
Суд в Подмосковье вынес приговор убийце пенсионера 17:07
Туктамышева чисто исполнила тройной аксель в короткой программе на ЧМ 17:01
Муниципальным округам дадут новые полномочия 16:55
Задержан руководитель детской тургруппы, попавшей под лавину в Хибинах 16:54
Орнитолог объяснил нашествие чаек на Ростов 16:41
Госдума отклонила проекты об индексации для работающих пенсионеров 16:39
Самая большая в мире картина на холсте продана за 62 млн долларов 16:36
В центре Москвы на проезжей части просел асфальт 16:33
В Казани неизвестный поджег опорный пункт полиции 16:23
Еврокомиссия ввела ускоренную процедуру утверждения вакцин 16:22
Социальную рекламу в интернете отрегулируют 16:20
В Московском зоопарке белоголовый сип умер из-за проглоченной перчатки 16:15
Кузнецова предложила отменить норму о заполняемости детских лагерей 16:14
В Швейцарии опасаются третьей волны пандемии из-за отказов от вакцинации 16:11
Галь Гадот в маске Бэтмена: видео о создании "Лиги Справедливости" 16:10
Лавина отрезала от транспортного сообщения 30 сел в горах Дагестана 16:07
Президент сможет назначать граждан на должности высших офицеров 16:06
Эксперты объяснили причину отсутствия антител после прививки от COVID-19 16:05
Борисов рассказал о преимуществах квот на российские товары при госзакупках 16:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разрешил гражданам подавать иски на завышенные цены
Верховный суд разрешил гражданам подавать иски на завышенные цены
Кто имеет право на дополнительный отпуск
Кто имеет право на дополнительный отпуск
Как изменятся правила сдачи экзамена на права с 1 апреля
Как изменятся правила сдачи экзамена на права с 1 апреля
24.03.2021 16:21
Рубрика: Спорт

Полет над снежной гладью

Любители зимнего парусного спорта осваивают Заполярье
Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 62(8413)
Кольский полуостров получил шанс стать одним из центров зимнего парусного спорта в России. Минспорта РФ и Всероссийская федерация парусного спорта поддержали заявку региона на проведение чемпионата мира по этим дисциплинам на побережье Баренцева моря в селе Териберка, которое благодаря потрясающим арктическим пейзажам обрело популярность среди туристов всего мира. Чемпионат должен состояться в 2023 году, подготовка к нему уже началась.
Фото: Архив Фарида Арсланова Фото: Архив Фарида Арсланова
Фото: Архив Фарида Арсланова

Зимние цветы

Тундра Кольского полуострова умеет цвести не только летом. В марте, когда день на Севере становится достаточно длинным, среди бескрайних белых просторов на побережье Баренцева моря появляются разноцветные "лепестки" кайтов - воздушных змеев особой конструкции, за которыми с помощью строп мчатся люди на горных лыжах и сноубордах.

Фото: Руслан Романовский
В Астраханской области туристам предложили серфинг по пескам

- Пожалуй, это одно из самых крутых зимних мест, где мне приходилось кататься. Я говорю не только про Россию, но и про мировые споты, а сравнивать есть с чем, - признает Олег Черкашин, неоднократный чемпион российских и мировых турниров по кайтсерфингу и виндсерфингу.

На ровном и сильном ветру, наполняющем кайт, можно сильно разогнаться и даже подняться в воздух. Достаточно ветра 15 метров в секунду и ровного шершавого льда, чтобы кайтер смог нестись по белой глади со скоростью до 100 километров в час.

Тот, кто испытал это ощущение, всегда будет любить ветер, северные пейзажи и общество таких же сумасшедших, которым интересны не пальмы и пляжи, а сверкающие заснеженные просторы, гранитные сопки и холодное море на самом краю земли.

- Для зимнего кайтсерфинга Териберка - самое подходящее место, - добавляет Фарид Арсланов, председатель Федерации парусного спорта Мурманской области, известный в спортивном мире сноукайтер, завоевавший серебро и бронзу на чемпионате мира по зимним видам парусного спорта WISSA 2020. - К нам приезжают сотни людей, чтобы научиться кайтсерфингу. Здесь уже состоялись два чемпионата России по этому виду спорта, а в конце марта в очередной раз пройдет этап Кубка России. На соревнования мы приглашаем не только профессионалов, но и любителей, которые приезжают в Мурманскую область просто покататься ради удовольствия. К спортсменам-профессионалам они относятся с некоторой иронией: мол, от кайтсерфинга нужно получать удовольствие, а не гнаться за призами и травмироваться на соревнованиях. Но когда они осторожно привносят в свое увлечение спортивную составляющую, то всегда потом осознают, насколько это круто! Тот, кто готов посостязаться с другими, прогрессирует в зимнем парусном спорте гораздо быстрее.

За змеем - по тундре

Зимний кайтсерфинг на замерзших водоемах в России известен более двадцати лет. На Кольском полуострове любители этого вида спорта стараются кататься не только по озерам, но и по тундре, где есть возможность подниматься и спускаться по плавным склонам возвышенностей, лавировать между крупными камнями и сопками. Все это приносит особые ощущения. До сих пор гонки здесь проходили только на льду водохранилища, но несколько лет назад было решено прокатиться уже не по ровному люду, а по тундре. Вначале эта идея пришлась по вкусу не всем, но затем спортсмены так оценили новый формат, что заявили: на соревнования они будут приезжать только в том случае, если они будут проводиться в тундре.

Фото: пресс-служба правительства Красноярского края
Красноярск принимает Первенство мира по фристайлу и сноуборду

Потенциал тундры Кольского полуострова для сноукайтинга огромен. По словам Фарида Арсланова, одномоментно в окрестностях Териберки могут кататься несколько сотен человек. В год сюда можно привлечь несколько тысяч любителей зимнего парусного спорта. Кстати, им можно заниматься не только в Териберке, но и в районе Печенги, на полуостровах Рыбачьем и Среднем и в других районах Заполярья, где множество прекрасных мест для гонок по рельефу.

- Совсем недавно в сноукайтинге появилась новая дисциплина - эндуро, - рассказывает Фарид Арсланов. - Она подразумевает, что кайтеры за несколько дней должны преодолеть сверхдлинную дистанцию - около

300-400 километров. Команда из двух человек, идущих под кайтами, тянет за собой волокуши с продуктами и всем необходимым снаряжением - палатками, спальниками, запасной одеждой, оборудованием, горючим. Такую дисциплину вполне можно развивать на Рыбачьем и в Териберке. Учитывая все это, на Кольский полуостров можно привлечь дополнительно десятки тысяч любителей такого спорта.

Арктический серфинг

Кайтинг вполне можно назвать круглогодичным видом спорта: еще до окончания зимы в Териберке некоторые начинают кататься на летних кайтах и заниматься серфингом в море, несмотря на то что температура воды в нем не превышает пяти-шести градусов. Впервые эти воды "обкатал" известный серфер Николай Рахматов в 2014 году:

Фото: Пресс-служба БАЭС
Уральцы освоили зимний серфинг с веслом

- В 2009 году я впервые посетил берега Баренцева моря, где буквально на следующий год организовал сноукайт-тур "Белоснежная тундра", который теперь уже стал ежегодным. Приезжая в Териберку и находясь там подолгу, мы множество раз выходили на скалистый берег Северного Ледовитого океана, чтобы посмотреть на шторм. Погода в это время изменчивая. Довольно часто с Баренцева моря дует северный ветер. Местные называют его моряной. Северный ветер с океана на сушу приносит обильные осадки, влажность и огромные волны, размер которых зависит от продолжительности и силы ветра.

Именно тогда у Николая возникло желание попробовать здесь серфинг. Его останавливало только одно - неумение серфить достаточно хорошо, чтобы не подвергать свою жизнь опасности, поэтому приходилось только любоваться красотой и мощью океана. Однако в марте 2014 года все обстоятельства сложились: научившись в достаточной мере укрощать волны на Маврикии, Николай впервые вышел на серфе в водах Баренцева моря на скалистом мысу Териберского залива. Волны здесь могут достигать пяти метров. Бороться с ними - занятие очень сложное и опасное, есть риск удариться о камень и погибнуть. Сильный ветер порой сдувает серфера с доски в воду. Волны, бьющие в доску для серфинга, вполне способны ее сломать.

- Ледяная вода - огромный стресс для организма, - делится ощущениями серфер Сергей Расшиваев. - Сначала испытываешь шок, но потом привыкаешь - при условии, что на тебе самый плотный гидрокостюм и полностью укрыто все тело. Лицо, конечно, адски обжигает холодом, но приходится терпеть. И в какой-то момент становится даже жарко. Начинаешь потеть. Это как во время бега в мороз. Стоит остановиться - и тут же замерзнешь. Но тот, кто испытал это на себе, прежним уже не станет!

Фото: Архив Фарида Арсланова
Справка "РГ"

Кайт - большой управляемый воздушный змей, предназначенный для передвижения человека по поверхности воды или по снегу.

Сноукайтинг - вид спорта, представляющий собой занятия с буксировочным кайтом на снежном покрытии или льду с применением лыж, сноуборда или коньков.

Кайтсерфинг, или кайтбординг, - вид спорта, основой которого является движение под действием силы тяги, развиваемой воздушным змеем, которым управляет спортсмен.

В регионах Спорт Виды спорта Зимний спорт Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область

Главное сегодня

Путин утвердил отмену возрастных ограничений для ряда назначенных им чиновников
Госдума ужесточила регулирование НКО-иноагентов
Песков ответил на вопрос о дате Послания
Захарова: НАТО стоит заняться своими проблемами
Патрушев призвал к ответу США за создание трудностей в отношениях с РФ
Кто сыграет в четвертьфинале Лиги чемпионов
Свадьба Большунова пройдет в норвежском стиле