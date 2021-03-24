С начала года петербургские муниципалитеты получили право устанавливать системы освещения на детских площадках. Но до сих пор ни на одной площадке фонари по линии МСУ так и не появились, более того, ни одно из 111 городских муниципальных образований даже не подготовило соответствующего проекта и не включило его в план работ.

Проблема с освещением детских площадок стоит в Петербурге остро. Во дворах Петербурга насчитывается около 13 тысяч детских и спортивных площадок. По более чем 2,8 тысячи адресов нет фонарей. При этом в адресную программу "Ленсвета" включено всего около 900 объектов.

Раньше городское законодательство обязывало платить за освещение на площадках из средств городского бюджета. Но проблема в том, что очередь двигалась медленно.

Для того чтобы ускорить эту работу, в прошлом году в Петербурге был принят городской закон, который устанавливал за муниципалитетами право заниматься фонарями на детских площадках.

Автор законопроекта депутат Михаил Барышников необходимость введения такой меры объяснил тем, что муниципалитеты являются основными установщиками детских площадок в Петербурге. Каждый год силами МСУ в городских дворах появляется около 200 новых площадок.

Правда, далеко не все объекты находятся на балансе муниципалитетов. В частности, до начала года в городском законодательстве отсутствовала четкая формулировка, какой объект находится в ведении района, а за каким следит муниципалитет. Сейчас в нормативах прописано, что все объекты внутри квартала - это зона ответственности МСУ.

Но по данным комитета территориального развития, в разных районах Петербурга насчитывается около 200 детских площадок, которые находятся в ведении районов или различных комитетов. Значит, чтобы там появились фонари, площадки необходимо передать муниципалам.

Вторая проблема - бесхозные площадки. Их в Петербурге около 300. Такие площадки в свое время не были переданы ни районным властям, ни муниципалитетам. Где-то местные жители сами поставили игровой городок, где-то это была помощь бизнеса. В прошлом году в Петербурге прошла большая ревизия бесхозных игровых площадок. По ее итогам 24 городка признали опасными, их демонтируют, а взамен поставят новые. Еще 271 площадку сохранят и передадут на муниципальный баланс.

Тем не менее, пока вся эта работа по передаче объектов ведется, муниципалитет не может инициировать процедуру установки освещения, ведь формально он еще не имеет никакого отношения к площадке.

Но даже после того как все объекты передадут в собственность, вряд ли стоит ожидать, что там сразу же установят фонари, ведь возникает новая проблема - подготовка проектной документации. Она оказалась для муниципалов слишком сложной. Беды МСУ нашли понимание в комитете по территориальному развитию, в ведомстве говорят, что расходы на проектную документацию зачастую оказываются несопоставимы с масштабами строящегося объекта.

Важный момент - если сама детская площадка находится в ведении муниципалитета, то фонари должны быть на балансе "Ленсвета". Но процедура передачи долгая, а в период межвременья муниципалитеты не имеют права за счет бюджета содержать линии электропередач. Этот фактор является еще одним тормозом для установки светильников, ведь никто не знает, в какое состояние придут фонари, если несколько месяцев их никто не будет обслуживать.

В принципе, городские муниципалитеты намерены разрешить все эти вопросы и все-таки взяться за установку светильников на детских площадках. Но дату начала работ местные власти пока не могут озвучить даже в самых смелых прогнозах.