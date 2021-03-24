Новости

В Швейцарии опасаются третьей волны пандемии из-за отказов от вакцинации 16:11
Галь Гадот в маске Бэтмена: видео о создании "Лиги Справедливости" 16:10
Лавина отрезала от транспортного сообщения 30 сел в горах Дагестана 16:07
Президент сможет назначать граждан на должности высших офицеров 16:06
Эксперты объяснили причину отсутствия антител после прививки от COVID-19 16:05
Борисов рассказал о преимуществах квот на российские товары при госзакупках 16:05
Ситуацию с паводками помогут отслеживать иностранные спутники 15:58
В Москве женщина выпрыгнула в окно, спасаясь от мужа 15:57
Кузнецова: Мы должны полностью исключить истории с детьми-невидимками 15:57
В Петербурге со льда Финского залива спасли 25 рыбаков 15:47
В 2020 году выросло количество погибших и травмированных летом детей 15:46
Стало известно, сколько в "Лиге Справедливости" слоу-мо 15:37
Минприроды расширит список открытой экологической информации 15:31
Программу организации летнего досуга для подростков запустят по всей России 15:31
Как в этом году присоединиться к "Часу Земли" 15:24
В Москве спасли провалившегося под лед лыжника 15:21
Кузнецова: Пришкольные лагеря не относятся к оздоровительным кампаниям 15:19
В Крыму назвали приоритетные для изучения фельдшанцы Суворова 15:18
Госдума одобрила госзащиту сотрудников силовых структур 15:03
Московские фонтаны начали готовить к открытию сезона 14:57
В каких регионах чаще выдают "Дальневосточную ипотеку" 14:54
Задержан водитель Mercedes, насмерть сбивший двух женщин в Москве 14:51
Премьер Тюрингии раскритиковал видеосовещания с Меркель 14:51
Борисов пообещал разобраться в трагедии с Ту-22М в Калужской области 14:43
Новосибирцев обязали носить маски до конца апреля 14:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разрешил гражданам подавать иски на завышенные цены
Верховный суд разрешил гражданам подавать иски на завышенные цены
Кто имеет право на дополнительный отпуск
Кто имеет право на дополнительный отпуск
Как изменятся правила сдачи экзамена на права с 1 апреля
Как изменятся правила сдачи экзамена на права с 1 апреля
24.03.2021 15:42
Рубрика: Власть

Северянам на новоселье

Текст: Марина Ледяева (Архангельская область)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 62(8413)
Фонд содействия реформированию ЖКХ перечислит Архангельской области еще 2,76 миллиарда рублей на расселение аварийного жилья.

Регион в порядке софинансирования добавит свыше 56 миллионов рублей, сообщили в областном правительстве. В итоге получится расселить более 54 тысяч квадратных метров "аварийки" в 11 муниципальных образованиях Поморья. Новоселье смогут отметить 3062 северянина, чьи дома признаны аварийными до 2017 года. Новые благоустроенные дома уже построены в Архангельске, Северодвинске, Котласе, Холмогорском, Устьянском и Красноборском районах. И территорий, участвующих в программе, становится все больше.

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
Более 10 млн кв.м аварийного жилья не входит в программу расселения

Так, в Вельске для "переселенцев" строится 54-квартирный дом на Привокзальной улице. В нем получат жилье те горожане, которые сейчас живут в особенно сложных условиях.

Архангельская область входит в число регионов с наибольшим количеством ветхого жилья - в основном это деревянные бараки, построенные в середине прошлого века и раньше. Проблема решается с помощью программы переселения, стартовавшей в 2019 году. За шесть лет в Поморье надо расселить более 1800 домов, в которых проживают свыше 27 тысяч человек. Общая сумма финансирования достигнет 23 миллиардов рублей.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область

Главное сегодня

Путин рассказал об истоках российской государственности
Песков ответил на вопрос о дате Послания
Германия не поддалась давлению госсекретаря США по "Северному потоку-2"
Курс евро поднялся выше 91 рубля впервые с 25 февраля
Правительство Пензенской области ушло в отставку
Косачев: Чиновники Евросоюза загнали отношения с Россией в тупик
Верховный суд разъяснил, как правильно выплачивать общий кредит после развода