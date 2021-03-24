Фонд содействия реформированию ЖКХ перечислит Архангельской области еще 2,76 миллиарда рублей на расселение аварийного жилья.

Регион в порядке софинансирования добавит свыше 56 миллионов рублей, сообщили в областном правительстве. В итоге получится расселить более 54 тысяч квадратных метров "аварийки" в 11 муниципальных образованиях Поморья. Новоселье смогут отметить 3062 северянина, чьи дома признаны аварийными до 2017 года. Новые благоустроенные дома уже построены в Архангельске, Северодвинске, Котласе, Холмогорском, Устьянском и Красноборском районах. И территорий, участвующих в программе, становится все больше.

Так, в Вельске для "переселенцев" строится 54-квартирный дом на Привокзальной улице. В нем получат жилье те горожане, которые сейчас живут в особенно сложных условиях.

Архангельская область входит в число регионов с наибольшим количеством ветхого жилья - в основном это деревянные бараки, построенные в середине прошлого века и раньше. Проблема решается с помощью программы переселения, стартовавшей в 2019 году. За шесть лет в Поморье надо расселить более 1800 домов, в которых проживают свыше 27 тысяч человек. Общая сумма финансирования достигнет 23 миллиардов рублей.