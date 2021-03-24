Путин рассказал об истоках российской государственности

Президент одобрил работу по сохранению новогородского кремля, ведь именно здесь - на этой земле, истоки российской государственности. Об этом шла речь на встрече с губернатором области в Кремле.

Андрей Никитин рассказал о большой работе по обследованию всех "болевых точек" Новгородского кремля и других объектов.

"По всем есть планы, есть финансирование, ведутся проектные работы", - заметил он.

"Очень важное направление, здесь находятся истоки нашей российской государственности, поэтому, без всяких сомнений, этому нужно уделить должное внимание. Это совершенно очевидно. За это спасибо большое", - оценил Владимир Путин.