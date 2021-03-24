Региональный центр компетенций Ленобласти запускает Фабрику процессов

В конце марта Региональный центр компетенций (РЦК) Ленинградской области торжественно откроет свою Фабрику процессов. Для чего нужна эта учебно-производственная площадка? Чему можно научиться, собирая пульт управления регулятора давления газа, и почему так важна унификация производственных процессов в рамках нацпроекта "Производительность труда", корреспонденту "РГ" разъяснил руководитель РЦК Виталий Теребов.

Виталий Владимирович, что на вас произвело самое большое впечатление с началом работы в РЦК?

Виталий Теребов: До прихода в центр я почти 20 лет работал на производстве, прошел все уровни от слесаря до мастера и дальше до генерального директора. Но только здесь я увидел, насколько неэффективно у нас все устроено - вне зависимости от отрасли. Да, мы на предприятии в свое время занимались реализацией проектов бережливого производства, но не проходили соответствующего обучения и потому не достигали особых результатов. Видеть проблемы - это определенная профдеформация мышления, хотя и в хорошем смысле. Поэтому даже у компании, которая не оставляла без внимания проблемы производительности труда, эксперты помогли повысить эффективность одной из линий на 30 процентов. Скрытых резервов очень много: есть с чем работать и есть куда двигаться.

Есть ли различия в специфике работы РЦК в разных регионах России?

Виталий Теребов: Все региональные центры компетенций создаются на базе Федерального центра компетенций, все эксперты одинаково квалифицированны и применяют единые методики. Различается в регионах только количество предприятий, которые сейчас вовлечены в нацпроект "Производительность труда".

Наш центр был создан лишь в прошлом году, поэтому пока мы работаем только с двумя предприятиями - это ООО "Оптен-кабель", которое выпускает оптоволоконную продукцию, и АО "Тосненский комбикормовый завод", производящий корма для животных различного назначения.

Сам процесс взаимодействия с предприятием разбит на три фазы. Первая - подготовительная, в ходе которой мы занимаемся необходимой нормативной документацией, а предприятие определяет производственный поток, с которым мы будем работать. Создается также рабочая группа из числа сотрудников, их обучают, разрабатываются необходимые материалы. Следующий этап - анализ и планирование, когда в течение трех месяцев непосредственно на производстве мы выявляем потери - материалов, времени, составляем карты потоков и определяем направление дальнейшего движения. Разрабатывается технология устранения потерь, и с ней мы переходим к третьей фазе, этапу внедрения. Все улучшения, которые были разработаны, переносятся на реальное производство.

После окончания активной фазы на первых двух предприятиях мы начнем работу с ООО "Торус", выпускающим профессиональную санитарно-гигиеническую бумажную продукцию. А второго участника еще выбираем. У нас уже есть три предприятия-претендента. Каждое из предприятий живет в своем производственном ритме - возможны плановые ремонты или проверки - поэтому очередность еще устанавливается.

Мы будем взаимодействовать с двумя предприятиями в каждую "волну", всего волн будет пять. Если кто-то не попадет в апреле, то к нему эксперты придут в июне. Пятая волна 2021 года будет запущена в сентябре и завершится в марте 2022-го.

Если методики работы РЦК унифицированы, значит, можно выделить и общие проблемы?

Виталий Теребов: Виды потерь на предприятии делятся на семь типов. Конкретные ситуации очень сильно разнятся, потому что каждое производство по-своему уникально - это неповторимый набор кадров, оборудования, менеджмента. Поэтому каждый раз мы работаем как будто по-новому и реагируем на ситуацию по-разному.

Например, на каких-то предприятиях невозможно работать с себестоимостью, потому что она оптимальна. Но зато в таких случаях мы можем увеличить выпуск продукции в единицу времени. Где-то мы не можем повлиять на скорость: время прохождения химической реакции, если производство связано с фармацевтикой, не поддается корректировке. Но можно сократить временные потери по переналадке оборудования или в перемещении работников и материалов по цеху. То есть в зависимости от особенностей предприятия вырабатывается конкретный план действий.

Повышение производительности труда выгодно руководству. Но ведь для сотрудников это увеличение нагрузки?

Виталий Теребов: Это распространенный стереотип. Сотрудники предприятия, которое принимает участие в нацпроекте, начинают работать не больше, а эффективнее. Если мы проведем анализ занятости работника, то увидим, что за восьмичасовую смену он может быть задействован только на 40 или на 60 процентов, это обусловлено особенностями производственного процесса. Однако возможно перестроить его так, что вместо двух сотрудников обязанности сможет выполнять один, который будет занят на 85 процентов (показателя в 100 процентов достигнуть практически невозможно). А высвободившиеся рабочие руки можно перенаправить на участок, где их не хватает.

В конечном итоге такие изменения идут на пользу и самому работнику. Компания становится более стабильной, более конкурентной - и это означает более уверенное завтра. Для тех, у кого установлена сдельная форма оплаты труда, возможно ее повышение. Но это еще и более прочная позиция работника на рынке труда: если он трудится хорошо и с высокой производительностью, если обучен принципам в том числе "бережливого производства", грамотный руководитель будет стараться его удержать. А обучение персонала - это тоже одна из наших прямых обязанностей.

Как эту задачу помогает решать фабрика процессов?

Виталий Теребов: Фабрикой процессов называется учебно-производственная площадка, на которой участники рабочих групп предприятий учатся пользоваться инструментами "бережливого производства" и тут же внедряют их в практику. Тренируются они на сборке пульта управления регулятора давления газа, эта производственная единица используется на всех фабриках, запущенных в рамках нацпроекта. За смену длительностью 20 минут "бригада" должна выпустить десять изделий с заданными параметрами. В процессе участники команды начинают самостоятельно вырабатывать решения обнаруженных проблем. И наглядно видят, как устранение потерь влияет на финансовую модель предприятия. Отработать необходимо три смены, после каждой мы оцениваем себестоимость продукции и изменение результатов. Иногда разница в себестоимости между первой и третьей сменами снижается в три-четыре раза. Очень важно при этом, что все решает команда - а мы всего лишь учим и направляем.

Фабрикой процессов называется производственная площадка, на которой учат пользоваться инструментами «бережливого производства»

Обучение рассчитано в первую очередь на членов рабочей группы, то есть тех, кто непосредственно будет менять принципы производства на предприятии. Как правило, это руководители среднего звена, хотя иногда принимает участие и топ-менеджмент. Для них такое обучение очень наглядно, когда из-за сокращения одной логистической цепочки становится очевидна значительная выгода.

Торжественное открытие нашей Фабрики процессов состоится 31 марта. Площадкой для нее выбран Кировский политехнический техникум в городе Кирове. Кроме того, фабрика процессов - это очень хороший инструмент для обучения студентов основам бережливого производства.

Если методики работы РЦК едины по всей стране, то есть ли смысл в обмене опытом?

Виталий Теребов: Несомненно! У каждого из экспертов, которые выходят на конкретное предприятие, формируется свой уникальный кейс - от преодоления технических барьеров в выстраивании новой схемы оборудования или технологических процессов до опыта общения с руководством и коллективом, управления изменениями. Самые успешные кейсы мы выкладываем на сайте. Кстати, воспользоваться этим опытом предприятия могут самостоятельно и без вхождения в проект - оценить, что сделали их коллеги, которые работают в той же отрасли, и что им это дало. .

Справка "РГ"

Ленинградская область вступила в национальный проект "Производительность труда" в 2020 году. Его главная задача - повысить производительность труда на предприятиях за счет внедрения принципов бережливого производства.

В Ленинградской области нацпроект реализуется экспертами Федерального центра компетенций и Регионального центра компетенций, который создан на базе Центра развития промышленности Ленинградской области.

К 2024 году количество предприятий-участников национального проекта в регионе составит 101, из них 52 предприятия под руководством ФЦК, 42 - под руководством РЦК и 7 примут участие в нацпроекте самостоятельно.

Важно знать

Как компания может заявить о желании улучшить свои показатели?

Виталий Теребов: Мы даем информацию о мерах поддержки, которые можно получить, о преференциях и результатах, которых можно достичь, если участвовать в национальном проекте. Например, сокращение времени протекания процессов - как долго производится единица продукции - на некоторых предприятиях достигает 30-40 процентов. На 15-20 процентов можно снизить себестоимость. Но все зависит от руководителя, от его мотивации.

Если желание уже есть, то необходимо документально подтвердить соответствие критериям отбора. Предприятие должно относиться к одной из приоритетных отраслей экономики (обрабатывающее производство, сельское хозяйство, транспорт, строительство, ЖКХ), а его выручка должна составлять от 400 миллионов до 30 миллиардов рублей в год. Если присутствует доля иностранного капитала, она не должна превышать 25 процентов.

На сайте производительность.рф любой уполномоченный сотрудник компании может заполнить заявку, приложить к ней налоговую отчетность по итогам года, после чего, если все сделано правильно, можно ждать экспертов.