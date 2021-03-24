Девочка попала в больницу, упав с оборвавшихся качелей в парке Калининграда

Следствие начало проверку информации о падении с качелей 10-летней девочки в городском парке "Юность".

Как сообщили в региональном следственном управлении СК России, информация о происшествии появилась в СМИ 23 марта. Согласно им, на качелях оборвалась цепь в момент катания девочки, та упала, получила травмы головы и ноги и была доставлена в лечебное учреждение.

Следователь осмотрел место происшествия, изъята необходимая документация, ведется проверка для детального установления всех обстоятельств произошедшего. Будут установлены и опрошены участники инцидента, а также дана правовая оценка на предмет соответствия установленных качелей требованиям безопасности. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.