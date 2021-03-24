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24.03.2021 13:45
Рубрика: Происшествия

Девочка попала в больницу, упав с оборвавшихся качелей в парке Калининграда

Текст: Светлана Песоцкая (Калининград)

Следствие начало проверку информации о падении с качелей 10-летней девочки в городском парке "Юность".

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Как сообщили в региональном следственном управлении СК России, информация о происшествии появилась в СМИ 23 марта. Согласно им, на качелях оборвалась цепь в момент катания девочки, та упала, получила травмы головы и ноги и была доставлена в лечебное учреждение.

Следователь осмотрел место происшествия, изъята необходимая документация, ведется проверка для детального установления всех обстоятельств произошедшего. Будут установлены и опрошены участники инцидента, а также дана правовая оценка на предмет соответствия установленных качелей требованиям безопасности. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область

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