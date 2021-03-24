Ученые нашли способ отучить комаров пить кровь

Международная группа ученых займется поиском участка генома малярийного комара, который отвечает за привычку кусать человека. Исследование проводится силами специалистов Политехнического института Вирджинии, Университета Джорджа Вашингтона, а также Университета ИТМО (институт точной механики и оптики) в Петербурге.

Цель исследования - отучить малярийный комаров кусать человека. Для этого, считают ученые, можно скорректировать поведение насекомых за счет изменения генома.

Всего в мире насчитывается свыше 400 видов малярийных комаров, из них 30 переносят инфекцию человеку. Некоторое время назад ученые получили геном комара Anopheles gambiae. Сейчас в распоряжении исследователей есть также данные о геноме комаров Anopheles coluzzii и Anopheles arabiensis.

При изучении насекомых ученые используют референсные, то есть усредненные геномы, которые позволяют понять, чем одна особь отличается от другой. Геном комара насчитывает 300 миллионов символов, что в десять раз меньше, чем у человека. Но учитывая размер насекомого и то, что у него всего три пары хромосом, 300 миллионов символов - это очень много.

В рамках исследования ученые собрали референсные геномы комаров и теперь будут вычислять участок, ответственный за поведение, связанное с укусом человека. Результаты работы опубликованы в журнале GigaScience.