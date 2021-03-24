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24.03.2021 15:19
Рубрика: Общество

В Архангельской области многодетных освободили от транспортного налога

Текст: Марина Ледяева (Архангельская область)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Многодетные семьи Архангельской области освободили от уплаты транспортного налога независимо от года его исчисления.

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Региональный парламент принял необходимые изменения сразу в двух чтениях в порядке законодательной необходимости.

Всего в Поморье насчитывается 11 379 многодетных семей. Воспользоваться новой льготой смогут те из них, у которых имеются автомобили или другой транспорт.

- В июле прошлого года мы приняли решение освободить многодетные семьи от уплаты транспортного налога за 2019 год. Теперь эта мера поддержки вводится на постоянной основе, а также устанавливается беззаявительный порядок предоставления льготы. Тем самым мы снижаем для многодетных семей последствия ограничений, связанных с пандемией, - пояснил губернатор Александр Цыбульский.

Налог за 2020 год уже можно будет не платить. Льготу получит один из родителей, в том числе приемных, или усыновителей в расчете на одно транспортное средство. В случае, если у семьи их больше, учитывается тот объект, на который начислена максимальная сумма налога.

В регионах Общество Семья и дети Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область

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