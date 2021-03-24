В Петербурге преступник "заминировал" банк, чтобы его ограбить

В Северной столице преступник пытался ограбить банк с помощью записки о минировании. Однако, как рассказали в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, по неизвестной причине денег не дождался.

О попытке ограбления, предпринятой накануне днем, сообщила заместитель руководителя отделения финансовой организации.

- Она рассказала, что в кассовую кабину отделения банка зашел неизвестный мужчина, который оставил записку с сообщением о якобы минировании данного отделения и требованием выдать ему десять миллионов рублей, - уточнили в главке. - После этого, ничего не похитив, злоумышленник ушел.

Тем не менее по факту сообщения о минировании была проведена проверка, из помещений отделения банка эвакуировали 20 человек. Опасных предметов не обнаружено. Действия неизвестного квалифицированы по статье 162 УК РФ "Разбой".

Отметим, что в тот же день в Санкт-Петербурге были совершены два ограбления микрофинансовых организаций. Оба раза добычей преступников стали пять тысяч рублей, но обвинение им будет предъявлено по той же статье "Разбой". В первом случае сотрудникам пригрозили предметом, похожим на пистолет, во втором - ножом.