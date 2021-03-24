В Петербурге со льда Финского залива спасли 25 рыбаков

В Петербурге сотрудники МЧС спасли 25 человек со льда Финского залива. Любителей зимней рыбалки у Кронштадта отрезала от берега большая промоина. О бедственном положении людей сообщили очевидцы.

Как рассказали в региональном управлении МЧС России, для спасательной операции в районе Южной дамбы были задействованы два катера.

- Людей перевезли через промоину, сейчас с ними все хорошо, - подтвердил собеседник "РГ".

Отметим, что накануне специалисты МЧС проводили очередной рейд по мониторингу ледовой обстановки и безопасности граждан, как раз в районе Кронштадта и порта Бронка.

- Встретившихся в ходе патрулирования акватории рыбаков сотрудники МЧС предупредили о смертельной опасности нахождения на льду и призвали покинуть "насиженные места", - рассказал инспектор Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Санкт-Петербургу Павел Серов. - Ведь в последние дни температура воздуха меняется с минуса в ночные часы на плюсовые значения днем, что не лучшим образом сказывается на состоянии льда.

Запрет выхода на ледовое покрытие водных объектов Санкт-Петербурга действует до 15 апреля 2021, поэтому было составлено несколько административных протоколов.