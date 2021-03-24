В Музейно-творческом центре народного художника России Владимира Корбакова открылась выставка "Шедевры акварели и графики австрийских, английских, германских, голландских и других западноевропейских художников XV-XX веков". Все работы - из собрания московского коллекционера Алексея Егорова.

Алексей Егоров собирает предметы искусства более 20 лет и является обладателем крупнейшего в России собрания акварели и графики XVI-ХХ веков, а также бронзовой скульптуры. В его личной коллекции более 3,5 тысячи экспонатов.

На выставку в Вологду привезли 159 работ австрийских, английских, германских, голландских и других западноевропейских художников. Среди них шедевры Томаса Гейнсборо, Уильяма Тернера, Альбрехта Дюрера, Иеронима Босха, Густава Климта и многих других. В первом зале - английские мастера, потом представители эпохи Северного Возрождения: Дюрер, Кранах, Брейгель, Босх...

Некоторые картины никогда не выставлялись. Например, впервые зрители смогут насладиться зарисовками Антона фон Тайха. На одной стороне картины-экспоната - полевые цветы в акварели, на другой - садовые. И это неслучайно, ведь раньше работы были склеены. И чтобы представить их в таком виде, реставраторам пришлось долго и кропотливо трудиться.

Кстати, работы из коллекции Алексея Егорова уже были представлены на выставках - в Русском музее, Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина, Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки, Государственном историческом музее.

Отличие нынешней выставки в том, что на ней представлено особенно много графических работ. Заведующая отделом современного искусства Вологодской картинной галереи Юлия Горелькова считает, что любить и понимать графику - особый талант.

Ее нужно рассматривать не спеша, вдумчиво вглядываться, чувствуя, как в сочетании всего двух цветов - черного и белого - передается не меньшая, чем в живописи, мощь, красота, многоцветие.