В Новгородскую область стали приезжать из всех регионов и даже из-за границы - работать и жить, в регионе вырос уровень образования, идет большая работа по сохранению Новгородского кремля. Об этом шла речь на встрече президента Владимира Путина с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным.

Владимир Путин предложил начать разговор с социально-экономической ситуации. "Второй год мы наблюдаем осторожную тенденцию миграционного прироста", - сообщил Андрей Никитин. "А из каких регионов тенденция?" - спросил президент. Оказалось, из самых разных. Едут и с севера, и из центра страны, и из стран ближнего зарубежья. Кстати, очень много медиков из южных стран, бывших социалистических республик, сказал докладчик.

"Новгород - четвертый в рейтинге благоустройства городов в своей группе в стране. По дорогам благодаря вашей поддержке мы на 193 процента выполнили план", - сообщил губернатор. "И университет неплохо развивается у вас", - заметил Путин. "С 30-го, то есть последнего, места в рейтинге опорных вузов мы теперь на третьем", - с гордостью сказал собеседник. Студентов стало больше на 46 процентов. "Дети верят в новгородское образование", - подчеркнул он. Молодежь приезжает, учится и остается. "Конечно, тенденция пока слабая, но очень важная, потому что такого не было несколько десятилетий", - оценил Никитин.

Несмотря на пандемию, по экономике удалось получить неплохие показатели. "Мы одиннадцатые по инвестиционному климату, восьмые в стране по уровню поддержки малого бизнеса в COVID. Для небогатого региона, я считаю, неплохой результат", - сказал губернатор. Не скрывал он и проблем: "Все-таки уровень бедности в регионе довольно-таки высокий, выше, чем в среднем по стране". Но область включили в числе первых в "пилот" по соцконтрактам. "Порядка 20 тысяч человек получили реальную помощь и поддержку для выхода из бедности. В этом году мы, конечно, будем с таким же темпом всю эту работу продолжать", - заверил губернатор.

Никитин поблагодарил за федеральную поддержку медиков. "Дополнительно мы 500 миллионов с небольшим еще своих потратили на санитарок, на кастелянш, на тех, кто тоже работает в "красной зоне", посчитали это важным. Как следствие, у нас прирост смертности - один из самых низких в стране", - сказал он.

- Отток медиков прекратился, да? - спросил президент.

- Стабилизировалась у нас ситуация, - ответил губернатор. - Мы, несмотря на все финансовые сложности, сделали региональную программу: даем квартиры врачам остродефицитных специальностей, в том числе и тем, кто приезжает по программе переселения соотечественников из-за рубежа.

Нужно уделять должное внимание сохранению Новгородского кремля и других исторических объектов

Строится Новгородская техническая школа. Первые лаборатории стали добиваться серьезных результатов с партнерами по оборонным и гражданским разработкам. Причем руководят ими ребята 20-24 лет. "Решили не искать убеленных сединами профессоров, а дать шанс молодым талантам, тем, кто хочет себя проявить", - пояснил докладчик.

Еще Никитин рассказал о строительстве Национального историко-археологического центра и большой работе по обследованию всех "болевых точек" Новгородского кремля и других объектов. "По всем есть планы, есть финансирование, ведутся проектные работы", - заметил он. "Очень важное направление, здесь находятся истоки нашей российской государственности, поэтому, без всяких сомнений, этому нужно уделить должное внимание. Это совершенно очевидно. За это спасибо большое", - оценил Владимир Путин.