Самый отдаленный пригород России - село Мутный Материк в Усинском районе Республики Коми - ждут серьезные преобразования. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Уйба.

О проблемах Мутного Материка "Российская газета" уже рассказывала (№ 22 от 3 февраля 2021 года). Село, где проживают около тысячи человек, входит в состав городского округа Усинска, хотя находится от него на расстоянии 300 километров. Дороги нет, в морозы люди добираются по зимнику, летом - на лодках по Печоре, в межсезонье единственная связь с большой землей - это вертолет.

Несмотря на удаленность, Мутный Материк - крепкое село. Большинство местных жителей получают зарплату на карточки, а банкомата в селе нет, не принимают карты и в местных магазинах. Поэтому каждый месяц сельчане отдают банковские карты с пин-кодами соседям, друзьям или коллегам, которые едут по своим делам в Усинск, и просят их обналичить зарплату.

- До конца года с этой практикой, надеюсь, будет покончено, - заявил Владимир Уйба.

По словам губернатора, сейчас власти региона заключили соглашение с одним из крупнейших банков страны об открытии в отдаленных населенных пунктах Коми банкоматов. Включен в список и Мутный Материк.

Также власти региона планируют повысить здесь качество медпомощи. Так, недавно в Мутном Материке появилась новая машина скорой помощи. Кроме того, в Усинскую ЦРБ поступил передвижной маммограф. Ожидается, что он будет ездить по отдаленным территориям, в расписании появится и Мутный Материк.

Решения, что делать с узкими специалистами, пока нет. Например, уже год в селе не было стоматолога. Владимир Уйба заявил, что сейчас в регионе прорабатывается вопрос об организации консультативных бригад врачей в отдаленных селах.

- Стоматолог не может проконсультировать и уехать, важно, чтобы медпомощь оказывалась на протяжении длительного времени. Но с другой стороны, для любого специалиста необходимо, чтобы пациенты шли постоянно. В Мутном Материке всех сельчан стоматологу можно санировать за год. И что ему делать дальше? Поэтому мы рассматриваем идею организовать долговременные выезды стоматолога в отдаленные села, чтобы можно было пролечить всех жителей и переехать в другой населенный пункт, - объяснил губернатор.

При такой практике после санирования всех жителей стоматолог впоследствии будет приезжать раз в полгода, однако его осмотры будут по большей части профилактическими. Этот подход предлагается использовать и для других медицинских направлений. Сейчас власти региона ведут переговоры с Минздравом России о создании нормативной базы, которая сделала бы возможной такую схему оказания медицинской помощи.

Владимир Уйба подчеркнул: все проблемы Мутного Материка происходят из-за транспортной недоступности. Но это не единственное село, отрезанное от внешнего мира. В республике нет дорог более чем до 250 населенных пунктов. Но проложить до всех деревень и сел асфальтовую дорогу нереально - таких средств нет ни в региональном, ни в федеральном бюджете. Сейчас рассматривается вопрос строительства дорог с грунтовым покрытием до отдаленных сел.

Для таких населенных пунктов власти региона видят выход в развитии малой авиации - сейчас из Мутного Материка до Усинска дважды в неделю летает вертолет. Но, как подчеркнул Владимир Уйба, изучается также возможность использования легкомоторных самолетов "Байкал" - это отечественные мини-лайнеры, серийное производство которых намечено на 2023 год. Интерес к этой разработке местные власти объясняют ценой - ожидается, что цена отечественного самолета составит около 150 миллионов рублей, а новый чешский самолет L-410, который также можно использовать для таких перелетов, стоит не менее 400 миллионов. Также в российском самолете должна быть ниже стоимость летного часа, что позволит снизить цену на билет. Кроме того, в регионе рассматривают возможность введения субсидирования перелетов для пенсионеров, инвалидов и ветеранов.

Кстати

Мутный Материк два года назад прославился на всю страну. Село получило статус населенного пункта с самым веселым названием. В упорной борьбе Мутный Материк обошел деревни Морозилку, Хохотуй и даже Бухалово.