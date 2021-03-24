ФСБ задержала в Сочи подростка за подготовку нападения на одноклассников

В Сочи задержан учащийся лицея, который разместил в соцсети "ВКонтакте" информацию о намерениях изготовить взрывчатое вещество и совершить нападение на одноклассников. Об этом сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ России.

Сотрудники ФСБ изъяли у него дома самостоятельно изготовленное взрывчатое вещество. А также компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств, средства связи, личный дневник с инструкциями по их сборке и применению, а также материалы о вооруженных нападениях на образовательные учреждения. Судя по кадрам оперативного видео, подросток проводил испытания своего взрывчатого вещества прямо на кухне.

Как отметили в ФСБ, сейчас планируется принятие процессуального решения.